"ISPADA DA PREPODNE VRŠI PRITISKE NA TUŽILAŠTVO I SUD, A ONDA POPODNE PIŠE SAOPŠTENJE PROTIV ONIH KOJI TO RADE": Vučević o Beljanskom

- Tri dana je trajala nasilna blokada ulaza u zgradu tužilaštva i suda u Novom Sadu koju su organizovale pojedine opozicione stranke istovremeno onemogućavajući radnicima tužilaštva, suda i advokatima da obavljaju svoj posao, a građanima da dobiju pravnu zaštitu. Tri dana su trajali nasilni pokušaji blokade pravosudnog sistema u zemlji, a ni da jednom rečju to nije osudila Advokatska komora Vojvodine. Logično se nameće pitanje zašto? Da li zbog toga što je predsednik te iste Advokatske komore Vojvodine Vladimir Beljanski istovremeno bio branilac jednog od pritvorenih Gorana Ješića, zbog napada na službena lica tokom nasilnog protesta u Novom Sadu. Ako su nasilni protesti i napadi na tužilaštvo i sud u Novom Sadu organizovani kako bi se izvršio pritisak na pravosuđe zbog pritvaranja osoba privedenih zbog nasilja, među kojima je i Goran Ješić, da li je onda u pritiscima na svoje kolege učestvovao i njegov branilac Beljanski? Odgovor je potvrdan. Da li je taj isti Beljanski imao najagresivnije medijske nastupe zbog iste stvari? I na to je potvrdan odgovor. Da li se taj isti Vladimir Beljanski predstavljao u dvojnoj ulozi, i kao branilac okrivljenog i kao predsednik Advokatske komore Vojvodine? I to je tačno! I sad taj isti Vladimir Beljanski potpisuje saopštenje Advokatske komore Vojvodine u kojem se, između ostalog, upozorava na “uplitanje izvršne vlasti u rad pravosuđa i dramatično narušavanje nezavisnosti suda, samostalnosti Javnog tužilaštva i ravnotežu u podeli vlasti”, i ukazuje na “narušavanje sloboda i prava građana i negativnog uticanja na nepristrastnost suda”. Beljanski potpisuje sve ono što on lično radi, iako je kao branilac okrivljenog Ješića u ličnom sukobu interesa. Ispada da prepodne vrši pritiske na tužilaštvo i sud kao branilac Gorana Ješića, a onda popodne kao predsednik Advokatske komore Vojvodine piše saopštenje protiv onih koji to rade, odnosno protiv samog sebe. I u poslednjem saopštenju u kojem se najavljuje jednodnevni štrajk advokata, a koje takođe on potpisuje navodi još neke razloge navodnog nezadovoljstva advokata, kao što je funkcionisanje katastra i slično, valjda kako bi zavarao trag. - izjavio je premijer u svojoj Instagram objavi.

