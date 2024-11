ĆUTA VREĐA ANU BRNABIĆ, PRIŽELJKUJE NOVU TRAGEDIJU I PRETI: Staće školstvo i zdravstvo! (VIDEO)

ALEKSANDAR Jovanović Ćuta, poslanik pokreta "Ekološki ustanak", gostujući na antisrpskoj televiziji "Nova" brutalno je izvređao Anu Brnabić, i zapretio da će stati školstvo i zdravsto.

- Zbog nekih kvazifalsifikovanih potpisa dvoje poslanika, ako Ana Brnabić priča o nekim falsifikatima, ona je sama po sebi falsifikat kao pojava... Kad će neka nova nadsrešnica da se sruši, to je samo pitanje dana. Takav sistem je neodrživ sam po sebi. Aleksandar Vučić mora dobro da razmisli šta će da radi. Ne dao bog da mu se desi neki novi Novi Sad... Dakle, šta mi radimo dalje? Na kordone, na teren, u Gornje Nedeljice, za koje neko misli da je zaboravljena tema. Nije. Znači sve teme koje muče ove ljude. Imaćete narod na ulici. Ključna reč je pobuna i poziv i profesorima i glumcima, i svim ljudim koji ne žele više da žive u ovoj zemlji ovako kao što žive, ako su ljudi, ako imaju hrabrosti da se bune... Ako mu stanu fakulteti, staće i zdravstvo, staće i školstvo, desiće se opšta pobuna, toga se on plaši. Ja pozivam ljude da razmisle o tome - rekao je on.

