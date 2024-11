ĆUTE NA UPADE KURTIJEVIH POLICAJACA, A S PRIŠTINOM SPREMAJU ZAJEDNIČKU VEŽBU: Kfor, Euleks i tzv. kosovska policija na "Zlatnoj sablji 2024"

UMESTO da se kao jedine oružane snage zadužene za bezbednost na KiM oglase povodom upada grupe teško naoružanih policajaca Aljbina Kurtija na prostor centralne Srbije, što predstavlja grubo kršenje Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN i pretnju miru u celom regionu, međunarodna misija Kfor pod vođstvom NATO danas je najavila zajedničku vežbu sa Euleksom i pripadnicima tzv. kosovske policije.

Foto: NATO

Naime, Kfor, Euleks i tzv. kosovska policija do 25. novembra u kampu Vrelo u Prištini izvode zajedničku vežbu pod nazivom "Zlatna sablja 2024".

Kako je saopšteno iz Kfora, u vežbi učestvovati oko 600 pripadnika Kfora, Euleksa i tzv. kosovske policije, a biće testirana implementacija procedura upravljanja kriznim situacijama u različitim bezbednosnim scenarijima.

Ističe se da će vežba biti sprovedena u Prištini i okolini i da predstavlja još jednu demonstraciju zajedničkog angažovanja Kfora, Euleksa i tzv. kosovske policije u, kako se navodi, podršci trajnoj bezbednosti širom AP Kosova i Metohije i regionalnoj stabilnosti.

- Kfor nastavlja da sprovodi svoj mandat - zasnovan na Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244 iz 1999. godine - sa ciljem da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude i zajednice koje žive na Kosovu i slobodi kretanja, u svakom trenutku i nepristrasno -navodi se u saopštenju.

Podsetimo, Ministarstvo odrbane saopštilo je juče da je grupa teško naoružanih pripadnika tzv. kosovske policije kod sela Ćirkoviće, u opštini Leposavić, neovlašćeno prešla administrativnu liniju između centralne Srbije i Kosova i Metohije.

- Reč je o još jednom svesnom i planiranom pokušaju izazivanja incidenta i kršenja sporazuma od strane privremenih prištinskih institucija na čelu sa Aljbinom Kurtijem. Takva naredba Kurtija predstavlja opasnu provokaciju i pretnju miru - naveli su iz Ministarstva odbrane, i pozvali Kfor, da kao jedinu legalnu i legitimnu vojnu silu na području KiM, preduzme mere u skladu sa svojim mandatom i spreči privremene prištinske vlasti u pokušajima izazivanja eskalacije nasilja u našoj južnoj pokrajini.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da se neovlašćeni prelaz linije dogodio po Kurtijevom naređenju, ali i da od Kfora ne očekuje bilo kakvu reakciju.

- Znaju da je Kurti to namerno naredio. On je očekivao da će ta lica biti likvidirana i da to bude razlog za reagovanje NATO - rekao je Vučić, i najavio da će od SAD tražiti da obavesti srpske vlasti da li je Kurti lično naredio tu provokaciju.