ŽIOFRE: Cilj Srbije da bude spremna za EU do kraja 2026. ambiciozan, ali se može postići

Ambasador EU u Srbiji Emanuele Žiofre ocenio je danas da je cilj Srbije da ispuni sve neophodne kriterijume za članstvo u EU do kraja 2026. godine ambiciozan, dodajući da smatra da se taj cilj uz naporan rad može postići.

Foto Tanjug

- Za to je neophodno da se ubrza sprovođenje reformi, neophodna je i politička volja za to, kao i da sva ministartsva rade prioritetno na usklađivanju svih neophodnih propisa sa pravnim tekovinama EU - rekao je Žiofre, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će Srbija ispuniti sve kriterijume za članstvo u EU do kraja 2026. godine.

Žiofre je, prenosi Tanjug, nakon što je učestvovao na otvaranju panel diskusije na temu veštačke inteligencije u Beogradu, kazao da pozdravlja izjavu Vučića, dodajući da je za članstvo u EU potrebna i široka društvena podrška - od poslovne zajednice, civilnog sektora, opšteg građanstva.

Naglasio je da će EU pomoći da se taj cilj ostvari, pružajući finansijsku pomoć poslovnoj zajednici i javnoj upravi.

Na pitanje kako EU može pomoći Srbiji sa ovim reformama, Žiofre je odgovorio da će EU biti prisutna na više načina i dodao da sprovođenje reformi podrazumeva i zahteva određena finansijska sredstva.

- Mi ćemo i finansijski pružati pomoć, kroz već postojeće IPA fondove, ali i na postojeće IPA fondove, koji će se nastaviti u budućnosti, imamo Plan rasta, u okviru koga je samo za Srbiju izdvojeno oko 1,5 milijardi evra. To je dodatan novac, na ono što se iz IPA fondova već obezbeđuje - rekao je Žiofre.

Kada je u pitanju isplata prve tranše novca iz Plana rasta, Žiofre je najavio da se može očekovati uskoro:

- Dobili smo zahtev za islpatu prve tranše od Srbije, sada se taj zahtev ocenjuje, očekujemo uskoro da će se ona i realizovati.

Prema njegovim rečima, pored finansijske pomoći za sprovođenje reformi, nephodna je i stručna i savetodavna pomoć, navodeći da će EU raditi i na promovisanju ideje članstva u širem društvu.

- Gde god bude bilo potrebno, bićemo tu da pružimo podršku - rekao je ambasador.