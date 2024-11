RUSIJA MORA DA REAGUJE: Šešelj otkrio koje baze u Evropi bi mogle da budu meta

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da od velikih sila zavisi da li će doći do smaka sveta.

Foto: Shutterstock/ N. Skenderija/ Novosti ilustracija

Smatra da Rusija, na neki način, mora da reaguje na gađanje Brjanske oblasti.

- Nije dovoljno da reaguje udarima na ukrajinsku teritoriju. Ona mora uzvratni udarac uputiti onima koji su te rakete doneli i pod čijom kontrolom su ispaljene. To nisu rakete kojima mogu rukovati ukrajinski vojnici i oficiri. Te rakete moraju da budu u stručnim rukama, a to znači američkih ili engleskih oficira i podoficira - rekao je Šešelj za TV Prva.

Ističe da je izazov prevelik, ali da je našao dve najpogodnije američke baze koje bi Rusija mogla da gađa.

- Prva bi baza bila "Žešov-Jasjonka". To je vojni aerodrom u Poljskoj preko kog je najviše isporučivano oružja, municije, plaćenika u Ukrajinu. On se nalazi blizu ukrajinske granice. Nema ništa civilno u blizini, a bazu treba razoriti temeljito. Skoro sve pošiljke su išle preko te baze. Druga baza je "Mihail Kogalničeanu" kod Konstance, u Rumuniji. To je blizu delte Dunava. Ta baza je u izgradnji, a ako se dozvoli da bude izgrađena, to će biti najveća američka baza u Evropi. To bi bili najpogodniji ciljevi. Čisto su vojnog karaktera - rekao je lider radikala.