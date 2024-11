VUČIĆ NAKON SASTANKA SA FICOM Dotakao se Ukrajine - Mislite da gađate Rusiju, a da vam ne odgovore? Ili ne znate Putina, ili niste normalni

PREDSEDNIK Vlade Republike Slovačke Robert Fico boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji gde se sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Obraćanje Vučića na okruglom stolu

- Srbija je dobro poslovala u prethodnim godinama. Kada ljudi govore o Zapadnom Balkanu oni neće obično da vam kažu da i sa otetim entitetima i bez toga Srbija je 50% ukupno BDP Zapadnog Balkana, Srbija je 55% izvoza Zapadnog Balkana, takođe, Srbija je ove godine verovatno 65% ukupnih direktnih stranih investicija koje je Zapadni Balkan privukao.

- Ono što je važno jeste da zainterujemo slovačke privrednike da dođu u našu zemlju, da oni pronađu interes za svoj profit i da mi tu imamo interes i u naplati poreza i zapošljavanja. - istakao je Vučić.

Okrugli sto "Srbija-Slovačka", obraćanje Roberta Fica

- Ja sam predsednik Vlade koji odbija da zatvori slovačku vladu samo na teritoriji EU. Mi smo izjavili da hoćemo da pravimo suverenu politiku koja je orijentisana na sve četiri strane sveta.

- Ne možem da se završi sastanak time tako što ćemo da se pozdravimo, damo ruke i ostanu reči koje se neće realizovati.Kada pogledamo koliko ovde ima slovačkih firmi, oko 47, dakle ovo je jedna velika poslovna misija koja je bila pod vođstvom predsednika vlade. Mi smo zaista šampioni u svetu kada govorimo o proizvedenim automibilima. Mi smo govorili sa predsednikom o nuklearnoj energetici i interesu Srbije da krenu tim putem. Imamo eksperta kako da zatvori nuklearnu eletktranu ali i kako da je izgradi. Slovačka sad gradi novi blok 1200 megavata planiramo. - rekao je Fico.

Odgovori na pitanja novinara

Na pitanje o migracijama, slovački premijer je rekao da je nedavno održan specijalizovani forum o tom pitanju, na kom je učestvovao i predsednik Vučić.

- Danas je ovo bio bilateralni sastanak, i zato smo se fokusirali na ekonomsku saradnju. Ali da kažem, Evropska unija treba Srbiji da ljubi ruke, zbog saradnje koju je Srbija pokazala sa Mađarskom, prilikom zaštite granica EU - kazao je slovački premijer.

Kaže da je i Viktor Orban doneo vrlo važne odluke kako bi zaštitio EU od migranata.

- Srbija je mnogo pomogla EU na način kako bi to uradila malo koja država. Nadam se da će se to oslikati u još većoj pomoći koju Srbija dobija od EU. Srbija je nezamenjiva, što se tiče zapadnobalkanske rute - kazao je on.

Predsednik Vučić se zahvalio na lepim rečima Ficu, i kazao je da će Srbija obavljati svoj posao u dogovoru sa slovačkim i mađarskim prijateljima.

- Tebi dragi Miloše da kažem da se ono što sam malopre rekao odnosilo na odluku da povučete Zakon o univerzitetu. Zbog toga sam očajan, i pričaćemo o tome. Ja znam šta su pritisci i ucene, i znam da ih je često nemoguće izdržati. Ali ako se krene sa popuštanjem, onda bolje da ne vodimo zemlju, pa neka je unište još jedanput, umesto da popuštamo pred svakom ucenom - kazao je Vučić.

Na pitanje o lansiranju ICBM od strane Rusije, Fico kaže da od takvog oružja daljina nikoga ne može da zaštiti.

- Ja sam odbio odluku američkog predsednika Bajdena koja je odobrila korišćenje zapadnog oružja na teritoriju Rusije. To je bezprecedentna eskalacija. To je dokaz da ne postoji interesovanje da se konflikt u Ukrajini završi što pre. Ja mislim da taktika borbe proti Rusije do poslednjeg Ukrajinca će biti za Ukrajinu neverovatno bolna - kazao je Fico.

On ističe da je njegova zemlja mala, i da nema načina da utiče na odluke američkog predsednika.

- Ne može jedan dobiti sve, a drugi ništa. Ja odbijam politiku eskalacije, i to pokazuje da na Zapadu nema želje da se završi konflikt - rekao je slovački premijer.

Predsednik Srbije ističe da je od pola dva sinoć bio budan, i da je uživo pratio hapšenje Alije Balijagića.

- Onda i druga dešavanja od pola šest, i onda sam se jutro sastao sa grupom za avijaciju. Tako da ja i ne znam šta se dogodilo. Ono što znam, što sam pratio do noćas, da su i Storm Šedou i ATACMS raketama gađana skladišta na teritoriji Rusije. Ne bi me iznenadilo da su Rusi odgovorili balističkim raketama. To sam i najavio. Dobro poznajem predsednika Putina, i može i on da se naljuti na mene. Ako neko misli da ćete da gađate Rusiju, uz logistiku i oružje Zapada, a da to prođe bez odgovora, i da Putin neće upotrebiti svaku vrstu oružja i oruđa koja mu je potrebna, ili ga ne poznajete, ili niste normalni. Ja ga poznajem - naglasio je Vučić.

Danas interkontinentalna raketa, sutra će nešto drugo - mi moramo biti spremni, naglasio je predsednik Srbije.

- E pošto sam ja Roberte glup i primitivan, ja sam obezbedio rezerve nafte, hrane, svega... Sada se bavimo skloništima i maskama, da osiguramo život našem narodu. Mi da ratujemo nećemo, niti da gubimo glave - kazao je predsednik.

Obraćanje Roberta Fica

- Draga srpska braćo, jednostavno se ne plašim da iskoristim i ovaj izraz jer imamo vrlo bliske odnose. Dozvolite mi na početku jedno lično priznanje, da je velika greška što se ne srećemo češće gospodine predsedniče zato što je razgovor koji smo imali danas pokazao kakav potencijal dolazi kada razgovaraju političari koji promovišu nezavisnu i suvorenu politku zasnovanu na principima međunarodnog prava, politiku koja ne predstavlja mešanje u unutrašnje poslove jedne zemlje, politika koja poštuje svaku zemlju i put koji se opredelila. Jako bih voleo da odnosi između Slovačke i vaše zemlje budu odnosu uzajamnog poverenja i istorijski, i što se tiče sadašnjosti mi možemo da se oslonimo jedni na druge i ja bih mogao bez ikakvog oklevanja izjaviti da poštujemo teritorijalni integitet Srbije i što se tiče KiM nikada vas nećemo izneveriti. Po ovom pitanju nam je sve potpuno jasno i mislim da ovaj stav deklarišemo u trenutku i davno od kada je nastala politička stranka u kojoj sam ja predsednik.

- Voleo bih da čestitam tebi i tvojoj zemlji na odličnim rezultatima koje pratimo što se tiče privrednog razvoja. Šta bi dale druge zemlje naprdnog zapadnog sveta da imaju ovakav porast u privredi. Ja vam čestitam što ste zemlja koja radite nezavisnu politiku na sve strane sveta. Nadam se da mogu da kažem da smo se dogovirli za maj da ćemo zajedno ići u Moskvu jer delimo isto mišljenje na to kako treba da se bori protiv fašizma i da poštujemo zemlje koje su bile prisutne pri oslobađanju naših zemalja na kraju Drugog svetskog rata. Ja ne mogu da zaboravim na pažnju koju pokazujete prema Slovacima koji žive odve kod vas, želim da naglasim jer mnoge od njih znam i lično, da su to Slovaci koji vole Srbiju i zemlju u kojoj žive i da sačuvaju ono originalno što su doneli sa sobom u Srbiju. Saradnja sa svakom manjinimom ima mnogo otvorenih pitanja i drago mi je što smo danas razgovarali o tim pitanjima apsolutno pragmatično kako poboljšati infrastrukturu u zemljama gde Slovaci žive, to mi se sviđa jer ove teme su razmatrane kroz politiku.

- Hteo bih da ponudim iskustvo Slovačke iz pristupnih pregovora koji su 2004. godine rezurtirali ulaskom Slovačke u EU. Mi smo napravili tragične greške koje su oslobile naše energetsku vrednost. Često smo bili u pritisku kod odluka koje pod drugim okolnostima nikada ne bismo uradili.

Slovački premijer je naglasio da je njegova zemlja spremna da podeli svoja iskustva sa evropskog puta.

- Danas smo pričali mnogo i o energetici. Svet je mnogo nervozan zbog Ukrajine, i prekidaju se tradicionalne trase snabdevanja. Slovačka je tvrdoglavo, i to kada je nuklearna energija bila tabu, forsirala proizvodnju energije iz nuklearnih elektrana. Ja sa ponosom obaveštavam da smo juče u Vladi odobrili raspored koraka ka gradnji novog nuklearnog reaktora - kazao je on.

Fico je rekao da njegova zemlja ima iskustva sa saniranjem nezgoda, pošto se 70-ih godina desio akcident u jednoj elektrani.

- Imamo iskustva i u gašenju elektrana, umemo da ih zatvaramo, ali i modernizujemo i gradimo. Zato, ako ima interesovanja za bavljenje ovim pitanjem, biće nam drago da sa vama podelimo ova iskustva - dodaje slovački premijer.

Govorio je i o ulaganjima slovačkih kompanija u našu zemlju, i kaže da mu je veoma drago zbog takve saradnje.

- Pomenuli ste predsedniku i let Srbija-Slovačka. Nadam se da ćete vi, dragi Aleksandre, biti prvi putnik na tom letu. Želim vam sve najbolje, svaki susret sa vama je još jedna škola nezavisne i suverene politike. Želim sve najbolje celoj vašoj zemlji, koja je toliko bliska svim našim stanovnicima - kazao je slovački premijer.

Fico je naglasio da odbija politiku rata u Ukrajini, i zamisao Zapada da je dobro nastaviti rat.

- To je pogrešna strategija. I ja znam da ti Aleksandre možeš biti koristan u procesu pomirenja. Hvala vam na čuvenom srpskom gostoprimstvu. Čestitam vašoj zemlji na tome što ćete biti domaćini Ekspa - kazao je Fico.

Obraćanje Vučića

- Danas imam čast da razgovram sa Robertom Ficom jednim od najznačajnih svetslih lidera. Ja imam ovo pravo da kažem jer malo kome se u svetu dodvoravam, a znam koliko je teško voditi samostalnu i nezavisnu politiku i zato otvorena srca i najiskrenije govorim ono što mislim. Za mene je izrazito zadovoljstvo što smo mogli da razgovaramo o svim strateškim pitanjima i bilateralčnim odnosima između Srbije i Slovačke. Razgovarali smo o unapređenju naše ekonomske saradnje kao i u oblastima energetike. Pokušao sam o od Roberta Fica da naučim mnoge stvari kao što je korišćenja vaučera za domaće turiste ne bil što veći broj naših turista ostali u našoj zemlji. Uskoro ću sa novim idejama koje sam dobio od Fica izaći pred javnost.

- Razgovarali smo o svim važnim pitanjima i sa premijerom Vučevićem je Fico razgovarao. Ono što zajednički smatramo da je mir u Rusiji i Ukrajini neophodan jer se deo ratnog sukoba odvija danas i na teritoriji Rusije. Mir je nešto od izuzetnog značaja da dalje ili buduće neke odluke koje su donošene ne donose ništa dobro. Srbija će nastaviti da vodi svoju politku onako kako je Savet za nacionalnu bezbednost doneo pre dve godine. Srbija i Slovačka će braniti sve one tekovine što su borbe protiv fašizma i nacizma iz prošlosti i nećemo dozvoliti reviziju istorije. U skladu sa tim i u svakom trenutku poštovaćemo sve koji su bili i borili se na strani protiv fašizma i koja je učestvovala u oslobađanju Evrope.

- Srbija je bila šokirana napadom na premijera Fica, atentatnom na našeg prijatelja i to smo jako dobro razumeli kao poruku mržnje. Robert je vrlo hrabar čovek, u politici se takvi ljudi retko nalaze i on je to izdržao. Bez obzira na metke koje je primio on danas obavlja svoju dužnost. Što se nas tiče mi smo taj zločinački akt odmah osudili, ne samo to već je i potpuno jasno da je iza tog atentata stajala čitava kampanja mržnje stajala uperena prema Robertu i to je nešto što se odigravalo i odigrava u drugim zemljama i sreća što tamo nije došlo to što se dogodilo u Slovačkoj.

- Mi smo danas razgovarali o važnim političkim pitanjima i želji da imamo drugačiji pristup od onog koji je većinski na evropskom tlu u kojem svi žele nekog da pobede ili poraze, mi želimo samo mir.

- Što se tiče naših bilateralnih odnosa želim da se zahvalim pruženoj ruci koja je pruženoj ruci koju je Slovačka država i Robert lično ponudili za dalje unapređenje položaja Slovačkog naroda. Slovaci su naša braća i nikakvu razliku ja ne vidim.

- Razgovarali smo kako i da se reši pitanja vode u svim tim sredinama ali i na nivou cele Srbije gde Slovaci imaju izuzetnu ekspertizu i stručnjace, pa ćemo pomoći ne samo Padini, Kovačici, Janošiku, Plandištu ili Pazovi, Petrovcu, već i drugim sredinama, ne samo na severu već i u celoj Srbiji.

- Razgovarali smo i o uspostavljanju avio - linije između Beograda i Slovačke. Postoje dve opcije: jedna je Beograd - Košice, što bi nama više odgovaralo, ali na kraju godine je moguće i da uspostavimo i liniju sa Bratislavom. Tako da ćemo razgovarati sa našim slovenačkim prijateljima oko subvencija da bismo tu novu liniju mogli da uspostavimo. Ne smemo da dozvolimo da imamo linije prema svim zemljama u centralnoj Evropi, i prema Pragu, Beču, Budimpešti, a da prema Bratislavi i našoj slovenačkoj braći nemamo.

- Ja sam upoznao Roberta sa rezultatima Er Srbije koja danas prevozi triput više putnika nego pre deset godina, dakle sa 1,4 miliona na 4.2 miliona, dakle tri puta nam je skočio broj putnika na aerodromu Beograd i nastavićemo da razvijamo i male aerodrome u Srbiji. Za Niš ne mogu više da kažem da je mali aerodrom, ali i Morava aerodrom ali i druge aerodrome od Rosulja u Kruševcu do svih ostalih u budućnosti.

- Razgovarali smo o ulaganjima slovačkih preduzeća ovde u Srbiji, i ne samo o postojećim, nekim koji rade ovde, hoće li Inobad biti zainteresovan za fabriku baterija ukoliko dođe do proizvodnje litijuma ili već i drugim stvarima koje možemo da radimo. Za mene je važno da smo razgovarali o saradnji o energetici. Slovačka ima fascinatno iskustvo o nuklearnoj energiji, 65% energije danas, a njihov cilj je između 75-70 % da dobijaju iz nuklearnog reaktora. Mi nećemo moći da preživimo bez toga, potrebne su godine da ne kažem 10-12 godina da tako nešto uradite i izgradite. Mi moramo da krenemo u tom smeru što je pre moguće, ali u ovakvim uslovima kada niste u stanju da izradite ni novi most zato što postoje grupe za pritisak koje ništa ne dozvoljavaju će biti nemoguće.

Predsednik se tada obratio premijeru Vučeviću oko neslaganja sa jednom odlukom Vlade Srbije da se popuštanjem siledžijama ne vodi nigde.

- Krajnje vreme da se stane na put ucenama i siledžijama. Razgovarali smo Robert i ja o važnim promenama kako na našem evropskom putu, a uvek smo je imali od Slovačke, a nadam se da ćemo je imati i ubuduće. Zahvalan sam premijeru Ficu što će on imati 60 vojnika na KiM, da se ti ljudi uvere šta je to što se zbiva na KiM i da sami mogu da imaju svoj sud, a ne da ih neko drugi obaveštava stvarno ili lažno i hvala mu na tome. Hoću da se zahvalim Robertu Ficu i slovačkoj državi na iskrenom prijateljstvu i bratsvu na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije. Robert Fico ima pravo da dođe u našu zemlju i da kaže šta hoće. Mi njemu ne možemo da kažemo da ti nisi poštovao Rezoluciju UN jer ovaj čovek i njegova zemlja Slovačka poštovali su bukvalno sve. - istakao je Vučić.

Počeo plenarni razgovor delegacija

Plenarni razgovori delegacija Republike Srbije i Republike Slovačke počeo je u Palati Srbija, prema ranije najavljenom planu koji je objavljen na sajtu Predsedništva.

Vučić: Dobro došli, dragi prijatelju

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa premijerom Slovačke Republike Robertom Ficom, koji boravi u zvaničnoj poseti našoj zemlji.

- Dobro došli, dragi prijatelju @robert.fico ! Vaša poseta Srbiji dodatno će doprineti jačanju prijateljskih odnosa naših zemalja. Tokom današnjeg susreta, razgovaraćemo o konkretnim koracima za jačanje naše saradnje i povezivanju naših privreda koji su ključ za dugoročan napredak.

Naša bilateralna saradnja, koja se oslanja na tradicionalne veze i međusobno poštovanje, ima potencijal za dalje unapređenje, posebno u oblastima ekonomije, trgovine i investicija. Uz zahvalnost Slovačkoj na podršci evropskom putu Srbije i na uzajamnom razumevanju, siguran sam da ćemo danas postaviti nove temelje za još čvršće veze između naših naroda.

Sastali se Vučić i Fico

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Slovačke Robert Fico sastali su se danas u Palati Srbija.

Posle tet-a-te sastanka uslediće uslediće sastanak delegacija dve zemlje koje će predvoditi Vučić i Fico.

Kako je najavljeno, planirana je i konferencija za novinare na kojoj će se obratiti premijer Slovačke i predsednik Srbije.

Uslediće srpsko-slovački poslovni forum, a očekuje se i potpisavanje memoranduma o saradnji između Privredne komore Srbije (PKS) i slovačke Agencije za investicije i razvoj trgovine.

Fico se prethodno sastao sa premijerom Milošem Vučevićem.

Vučević dočekao Fica

Premijer Miloš Vučević dočekao je ispred Palate Srbija slovačkog premijera Roberta Fica.

Posle smotre garde dvojica premijera su se pozdravili sa članovima delegacija, nakon čega su se uputili u zdanje Palate Srbija gde će biti održan niz važnih sastanaka.