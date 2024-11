BRNABIĆEVA: LJudi koji su glasali iz Bodruma i Soluna pričaju o moralu i destabilizuju Srbiju

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da danas Srbiju destabilizuju najgori među nama, te da se plaši da su današnje i jučerašnje akcije koordinisane negde drugde.

tanjug

Ona je tokom posete Maroku rekla da se kasno večeras vraća u Srbiju jer želi da bude u svojoj zemlji, zbog svih nemilih scena kojima danas svedočimo.

- Šokirana sam onim što vidim. Osećam se užasno, da budem sasvim iskrena. Vidim ljude koji su imali više od deset godina da pokažu šta znaju, od čega su napravljeni, kakve su im moralne vrednosti. I ovo govorim kao građanka Srbije, ne kao predsednica skupštine. Dakle, to su ljudi koji su 2001. godine za Zakon o radu glasali iz Soluna! Da vi na taj način varate građane, i to u Narodnoj skupštini, pred poslanicima u najvišem zakonodavnom telu… to su mahinacije najgore vrste - rekla je Brnabićeva i podsetila na dešavanja iz prošlosti.

- Oni su iz Bodruma glasali za izbor guvernera Narodne banke Srbije. I juče smo videli da su brutalno zloupotrebili deponovane potpise sopstvenih narodnih poslanika za glasanje o nepoverenju Vladi! I vi gledate te ljude dva dana kako opstruišu sudstvo, tužilaštvo… slušate ih danima i nedeljama, ljudi koji nisu nikada pokazali nikakav moral niti odgovornost u politici. To su ljudi koji su 2011. godine sproveli takozvanu reformu pravosuđa da je preko noći hiljadu tužilaca i sudija ostalo bez posla. I to samo zato što se nisu sa njima slagali politički ili nisu bili aktivni članovi ili simpatizeri članova DOS-a. Takvi ljudi danas nama pričaju o moralu u politici. Takvi ljudi danas prave haosu Srbiji - izjavila je predsednica parlamenta.

Brnabićeva je istakla strah da ovakve akcije ipak nisu plod borbe za prevlast u opoziciji, jer je nemoguće da manje od hiljadu ljudi pravi ovakav haos.

- Ja sam možda pogrešila jer sam rekla da je u toku borba za prevlast u opoziciji i da je ovo odraz isfrustriranosti i nemoći. Rekla sam da Dragan Đilas više nije glavni u opoziciji, već Miroslav Aleksić, ali evo od jutros je i njega napustila jedna narodna poslanica. Tako da ni on više nije glavni, već Đilas i Aleksić dele drugo i treće mesto. Ali kada pogledam sve što se dešava u Beogradu i Novom Sadu, rekla bih da je ovo ipak nešto više. Ovo je jedna akcija, potpomognuta, verujem, sa različitih strana da bi se destabilizovala Srbija. Jer nemoguće je da ljudi, kojih je manje od hiljadu sveukupno, prave ovakav haos. I da zaista bilo ko ko gleda, evo kao ja sada iz inostranstva, pomisli da je Srbija nestabilna i nesigurna zemlja i da ne znate šta možete da očekujete. A Srbija je u stvari sve suprotno od toga. Ali ovakve akcije plašim se da moraju da budu koordinisane negde drugde. Tako da jedva čekam da se vratim kući i da nastavim da se borim za stabilnost u zemlji, jer Srbija ne sme da stane. Ali ponavljam, žao mi je što najgori među nama nemaju obraza da pričaju o odgovornosti, ljudskosti i moralu a rade upravo to. Oni žele anarhiju, nasilje, destabilizaciju i ništa drugo od toga. Mi moramo odgovornošću, stabilnošću i jakim institucijama da se odupremo tome - zaključila je Brnabićeva.