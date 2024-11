DRAGAN ĐILAS NIJE VIŠE LIDER OPOZICIJE: Analitičari za "Novosti" o tektonskim promenama u opoziciji

ISTORIČAR i politički analitičar Ognjen Karanović u razgovoru za "Novosti" komentarisao je to što Dragan Đilas više nije lider opozicije i činjenicu da su dve poslanice napustile Stranku slobode i pravde nakon što su im falsifikovani potpisi.

- Nisu ovo prve poslanice, niti prvi saradnici koji su napustili Dragana Đilasa i njegovu opskurnu političku organizaciju, uglavnom interesno-lukrativno skrojenu i to sa tvrdnjom da je pritisak unutar te stranke od strane političko-interesnog braka Dragana Đilasa i Marinike Tepić nepodnošljiv i to je stanje za koje oni tvrde da traje već dugo. Tako da Stranka slobode i pravde -Đilasova partija, bez obzira na to koliko je on materijalno vrlo situiran, bogat čovek, očigledno više ne funkcioniše i sasvim je očigledno da se nalazi u apsolutnom rasulu. To je bio signal i za druge lukrativno-interesno ustrojene političke partije sa opozicionog političkog pola da pokušaju da pronađu novog gazdu, ili novi centar oko kojeg bi se sve te političke strančice, kombi stranke okupljale. To sada vidi i Miroslav Aleksić, već neko vreme on se nudi kao nekakav lider opozicije - kaže Karanović za "Novosti".

Postoje još tu kolebanja na opozicionoj političkoj sceni jer većina opozicionih političara poput ovih iz Zeleno-levog fronta, poput Dobrice Veselinovića, Radomira Lazović, Biljane Stojković i svih ostalih srbomrzitelja i istinskih neprijatelja ove države, oni zapravo gledaju ko bi od novih gazda imao ''najizdašnije'' tekuće račune ili devizne račune u bilo kojoj banci, što bi i njima predstavljalo neki oslonac da će u svom političkom radu ostati situiranu. Uostalom, kompletna opoziciona politička scena je na tim antivrednostima, duhovnim i kulturološkim antivrednostima uglavnom i ustrojena, objašnjava Karanović.

- Dragan Đilas se već unazad nekoliko meseci, možda i godina, kada je reč o politici, nalazi u ogromnom problemu. Rejting najvećeg opozicionara u Srbiji je negde oko 6 procenata. U drugim demokratijama na Evropskom kopnu takvi opozicionari sami sebe odvedu u penziju, penzionišu se jer nemaju više šta da traže na političkoj sceni. Dragan Đilas i svi njegovi satrapi, trenutni koji stoje još uz njega i oni koji su ga odavno ili odskora napustili - svi su oni svesni da je to čovek koji je izgubio sve izbore, sve izborne cikluse u proteklih 12 godina. Svesni su da on ne može tim opozicionim snagama i vrednostima za koje se oni zalažu doneti nikakav pozitivan rezultat. Zato što ga narod neće. On pokuša, kompletna opozicija pokuša da kompromituje izborne rezultate svaki put, ne shvatajući da na taj način sebe kompromituju kod istog tog naroda, kod istih tih građana koji već 12 godina pokazuju ljubav i poverenje prema Aleksandru Vučiću i njegovoj politici. Razlog za to je vrlo jednostavan - Dragan Đilas je opljačkao ovu zemlju, opljačkao njene institucije i trebalo je mnogo muke, mnogo napora da ova zemlja finansijski ponovo stane na svoje noge i ne samo to, nego da postane sigurno najuspešnija zemlja regiona u svakom pogledu, a svakako jedna od uspešnijih u Evropi. To su vrednosti koje građani ove zemlje prepoznaju i i te kako je građanima ove zemlje jasno da tih vrednosti kod Dragana Đilasa nema. Zato je on politički odbačen, zato i imamo haos na ulicama već unazad nekoliko godina jer Dragan Đilas apsolutno nema nikakav politički program, osim želje da obori Aleksandra Vučića sa vlasti kako bi opet došao u priliku da na lukrativan način stiče neke nove desetine i stotine milione evra - rekao je Karanović.

Srđan Graovac, istoričar i analitičar, kaže za "Novosti" da rasulo u SSP i skidanje Đilasa sa "trona" nije iznenađujuće.

- Nepopularnost Dragana Đilasa u narodu je nešto što gura od njega, dok njegova finansijska moć i medijska snaga privlači. Dakle, pre izbora imamo situaciju da opozicija ide uz Đilasa računajući na medijsku promociju i finansijsku pomoć, a posle izbora, uvidevši da je on zapravo ''kamen oko vrata'' se udaljava od njega - tako da relacija ''protiv'' i ''za'' Đilasa oscilira u tom vremenskom periodu pre i posle izbora - kazao nam je Graovac, dodajući da rasulo u Đilasovoj partiji nije iznenađenje.

Podsetimo, da Đilas nije lider opozicije i da ga je sa trona skinuo Miroslav Aleksić obelodanila je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.

- Ovim promenama i izlaskom četiri poslanika iz grupe SSP, Dragan Đilas više nije lider opozicije i ova stranka više nije najjača. Oni su sa 14 narodnih poslanika, nakon izlaska Veselinovića, Đorđića, spali na 12, sada je najjača poslanička grupa opozicije u tom smislu Miroslav Aleksić sa 13 poslanika, praktično su izjednačeni sa novim DSS Miloša Jovanovića, pa je Đilasova na trećem mestu. Od lidera opozicije Đilas je došao do trećeg mesta. Miroslav Aleksić je danas praktično predsednik najveće poslaničke grupe. To su velike promene, videćemo kako će to uticati na dinamiku - otkrila je ona.

