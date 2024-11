TEKTONSKE PROMENE U OPOZICIJI: Đilas više nije njihov lider

PREDSEDNICA skupštine Ana Brnabić istakla je u svom obraćanju da stranka Slobode i pravde nije više najjača opoziciona partija.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Sada je došlo do tektonskih promena u opoziciji, tako bih definisala, s obzirom na proteklih 10 godina. A to je da je sada ovim promenama i izlaskom četiri narodna poslanika odnosno dva narodna poslanika i dve narodne poslanice iz poslaničke grupe Stranke slobode i pravde. Dragan Đilas više nije lider opozicije i Stranka slobode i pravde više nije najjača opozociona stranka u narodnoj skupštini Srbije. Oni su sa 14 narodnih poslanika, nakon islaska Veselinovića i Đorđića, sada spali na 12 poslanika. Sada je najjača grupa opozicije Narodni pokret Srbije, Mirosalva Aleksić. Sa 13 poslanika izjednačeni su sa Novim DSS Miloša Jovanovića. Đilas je od lidera opozicije došao na treće mesto. Ja mislim da su to velike promene u opoziciji. Miroslav Aleksić je praktično danas predsednik najveće poslaničke grupe. - istakla je Brnabić.