''SMANJILI SMO LISTE ČEKANJA, IMALI SMO PREKOVREMEN RAD'' Predsednik saopštio trenutno stanje

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić pročitao je, prilikom obraćanja naciji, trenutno stanje kada je reč o listama čekanja u našim bolnicama.

- Smanjili smo liste čekanja, imali smo prekovremen rad, mogli smo to da izvedemo. Da bismo suzbili liste čekanja moraćemo da uložimo više od 120 miliona evra u opremu, proteze i rad lekara i tehničara subitim od 7 do 19 sati. Kardiovaskularne intervencije radiće se i nedeljom. Do kraja aprila naredne godine neće biti liste čekanja za kardiovaskularne intervencije i magnetnu rezonancu, ali ni kod očnih intervencija. Do maja 2026. godine biće završen i problem ortopedije. Izgradnja bolnica i domova zdravlja tada če imati više smisla - rekao je predsednik.