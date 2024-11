"POSLANIČKA GRUPA SSP FALSIFIKOVALA POTPIS SVOJE POSLANICE" Brnabić: Vratila sam predlog za glasanje o nepoverenju Vladi (VIDEO)

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je skandalizovana informacijom da je poslanička grupa Stranke slobode i pravde (SSP) falisifkovala potpis za predlog koji je opozocija uputila parlmanetu o izglasavanju nepoverenja vladi i istakla da je zbog ozbiljnih nepravilnosti vratila taj predlog.

Foto: TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Rasprava o budžetu počeće 25. novembra. Kolegijum ću održati u petak, čim se vratim iz posete Maroku, u koji letim večeras. Sednica o budžetu je najvažnija sednica, jer se upravo na njoj debatuje da li će, kako i na koji način nastaviti privredni rast, poboljšanje kvaliteta života svih građana. Koristim priliku da sve pozovem na jednu racionalnu, sadržajnu, civilizovanu raspravu, koja bi bila dostojna ovog doma, naše zemlje i naroda - rekla je Brnabić.

Ona je potom izjavila da je "skandalizovana informacijom da je jedna poslanička grupa opozicije falsifikovala potpis svoje poslanice i taj potpis stavila na predlog za glasanje o nepoverenju Vladi".

- Poslanička grupa SSP je upravo ovo uradila. Ja ne znam u kojoj zemlji na svetu bi nakon ovakvog čina ljudi koji vode ovu grupu i stranku ikada više bili smatrani za ozbiljne i kredibilne ljude. Falsifikovali su potpis sopstvena poslanice. Želim da kažem da je na opoziciji sada da na ovakve mahinacije reaguje i da pokažu odgovornos za falsifikovanje potpisa. Moralnu, političku, ljudsku. Ipak, želim da ih vidimo, da li osećaju odgovornost ili hoće da kažu građanima da je ovo u redu. Ja sam danas vratila ovaj i ovakav predlog za glasanje o nepoverenju Vladi ovlašćenom predlagaču Miroslavu Aleksiću, jer je za mene apsolutno nedopustivo da se pravim da se ništa nije desilo i da dopustim vređanje Skupštine i dostojanstva pojedinih poslanika. Napuštanje dve poslanice rekla bih da dovodi do značajnih promena u opoziciji i da će to prouzrokovati drugačiju dinamiku u raspravama i radu Skupštine. Predlog za glasanje o poverenju Vladi je vraćen zbog ozbiljnih nepravilnosti i prekršaja - kazala je.

Brnabić ističe da je bila u obavezi da ovakav predlog vrati.

- Ja sam predlog vratila, da li će oni to ponovo pokrenuti, to je na njima. Uvek smo uvažavali sve zahteve opozicije, ali ovakav predlog sa falsifikovanim potpisom, mislim da bi bila uvreda za dostojanstvo i Skupštine i poslanice. Ja ne želim da budem detektiv i da sada svaki predlog opozicije pojedinačno proveravam. Ja sam bila u obavezi da ovakav sramotni predlog sa lažnim potpisima vratim. Tu ne okrivljujem čitavu opoziciju, verujem da nisu svi znali. Slobodno mogu ponovo da pokrenu, ali šta će da urade, ne znam - rekla je predsednica parlamenta.

Brnabić je pozvala na odgovornost.

- Imala sam u planu da zakažem raspravu na prvoj narednoj sednici, u okviru sednice o budžetu. Svako ko se bavi politikom, zna da je rasprava o budžetu, rasprava o poverenju Vladi. To što opozicija želi politički rialiti, to je njihov problem. Ja ne moram da usvajam svaku njihovu želju. Danas sam i ja čula da je taj potpis falsifikovan i reagovala sam odmah, takve stvari se ne rade. Baš da vidim kakva je odgovornost onih kojima su puna usta odgovornosti. Da kažu - da, ja sam kriv za falsifikovanje, podnosim ostavku... Ili je odgovornost uvek u tuđem dvorištu - dodala je Brnabić.

Ona je rekla da je došlo do tektonskih promena u opoziciji.

- Ovim promenama i izlaskom četiri poslanika iz grupe SSP, Dragan Đilas više nije lider opozicije i ova stranka više nije najjača opoziciona stranka u Skupštini. Oni su sa 14 poslanika, sada spali na 12. Sada je najjača grupa opozicije Narodni pokret Srbije, Miroslava Aleksića. Sa 13 poslanika izjednačeni su sa Novim DSS Miloša Jovanovića. Đilas je od lidera opozicije došao na treće mesto. Ja mislim da su to velike promene u opoziciji. Videćemo kako će to uticati i na dinamiku u Narodnoj skupštini. Miroslav Aleksić je praktično danas predsednik najveće poslaničke grupe - kazala je Brnabić.

Na pitanje novinara zašto je poslanike koji su danas bili u Novom Sadu nazvala probisvetima, ona je rekla:

- Ja sam danas poslanike nazvala probisvetima, jer su otišli u Novi Sad i nisu imali pametniju ideju nego da ljude spreče da uđu u zgradu i stignu na svoja radna mesta. Samo probisvetom mogu da nazovem one koji se promovišu time što ne daju ljudima da odu na svoje radno mesto, koji ometaju i tužilaštvo, sudstvo i obične građane da ostvare svoja prava. Umesto svi zajedno da pratimo rad tužilaštva, oni ga opstruišu. To su isti ljudi koji su 2009. izveli reformu pravosuđa, od koje se još nismo oporavili, jedina reforma po kojoj su se tužioci i sudije birali u opštinskim odborima DS. Niste bili toliko uzrujani, kada su oni svima nama pričali da smo ubice. Šta je gore - reći nekom da je probisvet ili ubica? Šta mislite da mi nemamo porodice? Što se tiče moje glave - moja odgovornost uvek, u svako doba dana i noći. Danas osećam beskrajnu tugu. Ne kažem nekom da je ubica, nego čekam da institucije kažu. Ne žele oni pravdu, oni žele anarhiju. Moja glava uveka - osećam beskrajnu tugu. Je li moja odgovornost? Neka me saslušaju. Ja se iza moje funkcije nikada nisam sklanjala. Kada su oni ponudili ostavku? U Novom Sadu, koliko života? Je li neko podneo ostavku? Niko nikada. Takvi ljudi danas sprečavaju tužilaštvo da radi. U mržnji tu ljudi danas ne znaju šta rade - istakla je Ana Brnabić.