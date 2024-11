DVE POSLANICE NAPUSTILE ĐILASA Sonja Pernat: SSP falsifikovao moj potpis!

NARODNE poslanice Sonja Pernat i Irena Živković saopštile su na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije zašto su napustile poslanički klub Stranke slobode i pravde čiji je lider tajkun Dragan Đilas, a kap koja je prelila čašu jeste falsifikovanje njohvih potpisa u svrhu inicijative za izglasavanje nepoverenja Vladi.

Foto: printsrkin

Prvo se obratila Sonja Pernat koja je dala obrazloženje:

- Ono što je meni uradila moja stranka ja mislim da je nedopustivo. Juče su mi poslali dva čoveka, bukvalno su mi upali u moje prostorije, prostorije Stranke slobode i pravde, a do juče moje, koje delim sa još jednom strankom. Bez najave. Ja ne znam kako se to zove ako nema najave, ako nema telefonskog poziva, a da mi uruče odluku o raspuštanju odbora na jedan nekulturan i neprimeren način, tako što su došli usred mog sastanka - počela je Pernat.

- Ja ovde stojim sa svojim koleginicom Irenom Živković i nije bilo nimalo lako. Trpeli smo i pritiske, a kap koja je prelila čašu je da nas čak nisu obavestili, a imali su deponovane potpise o predlogu inicijative za izglasavanje nepoverenja Vladi. Dakle, ja sam u svakom slučaju za to, a da li sam zaslužila da iz medija saznam za to, o čemu imam apsolutno dokaze jer sam uputla mejl jer smatram da sam potpuno ignorisana i da za ovakvu jednu odluku treba da znam. Ako ćemo to da ignorišemo i da radimo iza zatvorenih vrata, kakvu poruku mi šaljemo ljudima. Vi hoćete da menjate sistem? - upitala je Pernat.

Potom, obratila se i narodna poslanica Irena Živković iz Bora, koja je sa Pernat napustila poslanički klub SSP.

- Naše društvo u Srbiji je toliko duboko podeljeno, a mi građani ne smemo da izrazimo svoje mišljenje od koje je drugačije od onog mišljenja grupe kojoj poripadamo - kaže Živković.

- Mene za poslaničko mesto nije kandidovao niko iz SSP, mene je kandidovao borski odbor, to su moji ljudi. Kandidovali su me da govorim u Skupštini o Boru, koji nikog ne zanima - kaže ona.

Podsećamo, dvojica narodnih poslanika, Đorđo Đorđić i Željko Veselinović, napustili su krajem oktobra poslaničku grupu Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa.