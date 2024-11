GUME DANIJELE NESTOROVIĆ OSTAVILE DUBOK TRAG: Đilas priznao da je lagala, ona mu odbrusila! (VIDEO)

SAMO dan nakon nezapamćenog debakla na protestu u Beogradu, strasti u opoziciji se nikako ne smiruju. Nakon gostovanja u jutarnjem programu na Novoj S, na kome su zaratili Aleksandar Jovanović Ćuta i Nemanja Šarović, nekoliko sati kasnije u ring su stupili Dragan Đilas i Danijela Nestorović.

Foto: Printscreen

Tako je Dragan Đilas, nakon mesec dana, javno priznao da je njegova koleginica iz opozicije lagala kada je u skupštinskoj sali rekla da joj je neko izbušio gume na automobilu, insinuirajuću da je to zbog toga što je protiv iskopavanja litijuma. „Kolege iz opozicije treba da strašno obrate pažnju da uvek kada govore, govore istinu. Da se ne desi ni Aleksandru Jovanoviću Ćuti ni Danijeli Nestorović da u skupštini kaže da joj je neko probušio dve gume i da je obavestila policiju, a da se posle ispostavi da nije obavestila policiju i da joj niko nije probušio gume već se samo jedna guma izduvala”, izjavio je Đilas.

Postavlja se pitanja zašto je vođi opozicije bilo potrebno mesec dana da prizna otvorene i lako proverljive laži opozicione poslanice? Da li je to njihov modus operandi – prvo optuže nekoga za nešto, onda kada se ispostavi da je to bila laž ćute i mesecima nakon toga izađu javno i kažu da je to bila laž? Zašto, kao „odgovorni političari”, nisu istog dana za skupštinskom govornicom rekli građanima Srbije da Danijela Nestorović laže, kako sada tvrde? Već su svesno ostavili prostora građanima Srbije da sumnjaju da je poslanici Nestorović neko zaista probušio gume na automobilu. To se isto dogodilo sa tragedijom u Ribnikaru, kada su nakon tragičnog događaja svi redom optuživali vlast za to, a onda godinu dana kasnije pričali da vlast realno nije imala nikakve veze sa zločinom u Ribnikaru.

Danijela Nestorović nije ostala nema na ovo priznanje Dragana Đilasa, već se obrušila na njega na Tviteru, poručujući mu da mu ovo neće dozvoliti! Koliko su odnosi u opoziciji loši, govori to što Nestorovićeva čak nije želela ni da napiše ime Dragana Đilasa, već mu se obraćala sa „kolega iz opozicije”.

- Dragi opozicioni kolega, nisam dugo u politici ali mogu da shvatim kada pokušavate da optužite opozicionu koleginicu, ženu da laže i zašto to radite? Kao advokat, sa 20 godina staža u advokaturi, znam da je načelo utvrđivanja materijalne istine krucijalno za utvrđivanje istine. Prijava policiji je izvršena, što je policija i potvrdila. Vi ste slagali danas gostujući kod Danice Vučinić. Ponovili ste i reči Ane Brnabić. Šta to pokazuje građanima? Pokazuje da želite da me diskreditujete - zagrmela je Nestorovićeva.

Ona se dotakla i Đilasove sumanute tvrdnje da BIA i režim trenutno imaju ozbiljnu akciju rasturanja opozicije. „Dragi kolega, sve najbolje vam želim, ali mislim da je vreme da konačno prekinete sa zamajavanjem građana! Rekli ste danas da BIA i pojedini opozicioni političari rade na rasturanju opozicije. Nije BIA ta koja radi na rasturanju opozicije”, napisala je Nestorovićeva i time jasno optužila Đilasa da je on taj koji rastura opoziciju.

Koji su dalji koraci posvađane opozicije pokazaće vreme. Ono što je jasno jeste da su im građani Srbije sinoć jasno poručili da ova opozicija nema njihovu podršku time što se izuzetno mali broj njih odazvao na protest, na kome je Bojan Pajtić predvideo 150 do 200 hiljada ljudi! Omašio je u proceni za nekih 150 do 200 hiljada ljudi, ali dešava se.

Za kraj, podsetimo se šta je to Danijela Nestorović pričala o gumama na svom automobilu, koje su očigledno na Dragana Đilasa ostavile izuzetno dubok trag.