VUČIĆ IZ BAKUA: Od izuzetne važnosti razgovori sa Alijevim - velika gasna elektrana mnogo bi značila

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je u Bakuu da su od izuzetne važnosti razgovori sa azerbejdžanskim predsednikom Ilhanom Alijevim o gasnoj saradnji jer, kako je naglasio, ako bi u Srbiji mogli da podignemo jednu veliku gasnu elektranu to bi u značajnoj meri obezbedilo i osiguralo naše potrebe za električnom energijom u budućnosti.

Foto: Printskrin

Vučić je u uključenju uživo rekao da je juče i danas imao mnogo bilateralnih sastanaka s predsednikom Alijevim, i da očekuje brojne bilateralne susrete.

- Oni grade elektrane koje su u stanju da proizvedu 1 gigavat elektrilne energije a ako bismo mogli da podignemo jednu takvu elektranu rešili bismo probleme. Ogroman je novac u pitanju za sve što se tiče zelene energije... A sad i leti, i u avgustu trošimo više nego na Svetog Nikolu kad ljudi spremaju ručkove... To je bio dan kad je beležena najveća potrošnja, dodao je Vučić.

- Imao sam ovde večeru sa Viktorom Orbanom i šeikom Muhamedom bin Zajedom s kojima sam razgovarao o gorućim geopolitičkim pitanjima i mnogo sam naučio, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, tema ovogodišnjeg COP-a, pored stvaranja mira u svetu jeste upravo zelena energija.

- Ako nismo u stanju da stvorimo mir, o čemu dalje da pričamo, ali tema je i finansiranje ovih skupih projekata jer sve što moramo da radimo na zelenoj energiji, boljoj životnoj sredini, izbacivanju fosilnih goriva, sve je vezano za ogroman novac, svi kasnimo, sve kasni svuda, morate da obezbeđujete balansirajuću energiju, što ljudi ne moraju da razumeju, samo hoću kažem da je potreban ogroman novac - naveo je predsednik Srbije.

O protestima opozicije

- Procenio sam da će neće biti nikakvih problema, i da će skup biti neuspešan i dobro sam procenio, jer su napravili mnogo katastrofalnih grešaka. Ne možete da obmanjujete narod, ne možete svaku tragediju da koristite za dobijanje političkih poena. Sa druge strane, ne možete narodu da kažete "Vučić nije zapalio sveću", mi pokažemo sliku da sam zapalio sveću. Je li vi mislite da ljudi žive u balonu N1 i Nove i njihovih neistina? Ne možete da kažete "ono su bili ubačeni elementi", a sutradan kažete "pustite ubačene alemente". Nemojte ljude da ponižavate! Čak je bilo mnogo manje ljudi i od onoga što sam ja očekivao. Jesu ljudi zabrinuti, traže ljudi od nas odgovornost. Mi moramo tu odgovornost da pokažemo. Tražim od ljudi iz Vlade da pokažu odgovornost. Ja znam da neki ljudi namerno nisu podnosili ostavke pre tog skupa, da se ne bi reklo da je to urađeno pod pritiskom. Evo vam sada prilike. Molim tužioca da nastave da rade, ne dao bog nikome takav slučaj, ali ih molim da rade vredno i naporno. Mi moramo da pokažemo ne samo pijetet, već da pokažemo da smo odgovorno društvo i da ćemo da kaznimo krivično one koji su krivi. Politička i moralna odgovornost mora da bude na višem nivou. Kako ćete da pričate da korupcija ubija, a pošaljete čoveka koji je glasao iz Soluna i koji je osuđen na zatvorusku kaznu zbog krađe 1,3 miliona evra i mislite da će narod u to da poveruje. Ja vam kažem nikakve korupcije tu nije bilo, tu je problem struke. Politika je potrebno da se vodi na mnogo ozbiljniji način. Ljudi, koncentrišite se na rad, biće izbori uskoro, za dve godine i tri meseca maksimalno. Za mene je veliki problem hoćemo li mi stići za Ekspo. Za 15 dana se isplaćuju uvećane penzije. To je veliko povećanje. Moramo ti isto da radimo i sa platama. Kao veteran u politici, molim sve da se posvete poslu. Godina 2025. biće odlučujuća, biće mnogo teže i Trampu - rekao je Vučić.

O rekonstrukciji vlade

- To je stvar premijera Miloša Vučevića, pre svega SNS. Ja mislim da su i po tom pitanju potrebne značajne promene. Neki ljudi su se umorili, već su naviknuti da budu ministri, to im je postalo rutina, a nije dobro da nešto postane rutina. Morate da imate energiju, ako posle ovoliko godina nemate energije i snage više nego što ja imam, onda niste za to mesto. Ako na posao dođete u pola deset, a već u pola dvanaest izađete, jer imate pametnije stvari da radite, onda taj posao nije za vas. Nisam ja taj koji donosi konačnu odluku, ali ću svakako reći šta mislim. Ja mislim da je ovo vreme, kada god imate neki problem u Srbiji, uvek vam u tom vreme se pokaže i oni koji su sa vama koji se kukavički ponašaju, od ljudi unutar vaše partije, do vaših koalcionih partnera koji se sakriju u mišju rupu. Apsolutno sam siguran da će i koalicioni partneri biti u okviru rekonstrukcije vlade. U odnosu prema nekome ima deset stepenika. Ne pada vam poverenje odjednom u svakom odnosu. U nekom trenutku to poverenje nema više stepenika da se spušta. Tad je vreme da stvari menjate - izjavio je Vučić.