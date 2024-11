EVROPSKI POSLANIK TIJERI MARIJANI ZA "NOVOSTI": Brisel bi hteo da Evropom još više komanduje

Evropska Unija mora da poštuje geografske i istorijske specifičnosti država. Srbija je, kao i francusko Nacionalno okupljanje, privržena Evropi nacija u kojoj svako treba da neguje svoje geografske i istorijske veze.

Foto: EP

To, za "Novosti", ističe evroposlanik Tijeri Marijani, koji je minulog vikenda, za Dan primirja u Prvom svetskom ratu, sa koleginicom Paskal Pjera u Srbiji priprema posetu cele delegacije njegove stranke Nacionalno okupljanje, na čelu s predsednikom stranke Žordanom Bardelom. Poseta Beogradu, na incijativu Bardele, planirana je za sredinu sledeće godine.

- Veoma poštujem sve balkanske zemlje, ali sa Srbijom imamo posebne odnose. Francuska i Srbija imaju zajedničku istoriju koju ne zaboravljamo. Sve je to učinilo da Srbi i Francuzi budu veoma bliski, s jednim izuzetkom, nažalost, koji je svima poznat, i koji se dogodio krajem devedesetih godina prošlog veka. U Francuskoj živi i velika srpska zajednica koja je besprekorno integrisana u naše društvo – ističe nekadašnji francuski ministar.

• Kako će novi saziv EP reagovati na evropske integracije Srbije?

- EP od izbora Donalda Trampa ne zna gde se nalazi. Njegova pobeda je potresla većinu u ovoj instituciji. Kada je reč o evropskim integracijama Srbije, većina u EP loše podnosi slobodu i odbranu sopstvenih nacionalnih interesa što čini srpska vlast. Sumnjičavo gledaju na vaše veze s Rusijom. To, naravno, nije slučaj s našom grupom. Postoje geografija i istorija i ne mogu se presecati veze koje postoje.

• Od nas traže i da uvedemo sankcije Moskvi?

- To nije u interesu srpske države. Iako još niste ušli u EU, nalazite se na sličnoj liniji kao mađarski premijer Viktor Orban, što naša stranka pozdravlja. To je privrženost Evropi nacija, u kojoj EU ne nameće svoja pravila i gde se poštuju specifičnosti svake države.

• To je stav i vaše stranke?

- Mi smo, kao i Srbi, proevropski nastrojeni. Ali, protiv smo EU koja neprestano širi svoje nadležnosti i koja u realnosti želi da zameni države. Moje političko nasleđe je degolovsko. Osnovna ideja o EU je bila dobra. Ali, ona sada traži sve veće kompetencije. To nas zabrinjava i to ne želimo da prihvatimo. Zalažemo se za slobodu kretanja ljudi i robe, ali nije na EU da se bavi pravosuđem i obrazovanjem. Svaka zemlja ima svoju istoriju.

• Šta će izbor Trampa promeniti na Zapadnom Balkanu i u ratovima u svetu?

- Donald Tramp, pre svega, misli na američke interese. I to je normalno. Još je rano da se kaže šta će njegov izbor doneti. Ali, EU to koristi da bi proširila svoju nadležnost. Otkako je Tramp izabran, u Briselu ističu da, pošto se SAD udaljavaju od Evrope, treba da ojačaju svoje kompetencije. To potvrđuje da smo do sada delovali u interesu Amerike. Takođe, pokazatelj je i da EU traži više vlasti. Hoće i svoju vojsku. I, to je veoma opasno.

• Šta najviše zamerate u funkcionisanju EU?

- EU je kao religija – morate da delite njene vrednosti, inače vas smatraju opasnim jeretikom. U Briselu imaju sledeću logiku: sve što je dobro, dolazi od EU, a ako ima problema, treba joj dati još više vlasti. Ako postoji mir, to je zahvaljujući EU, a ako je rat, onda treba još ovlašćenja. U realnosti, ovakva EU se hrani krizama koje su često plod njenih neuspeha.

SPREMAM GOVOR O SRBIMA NA KiM

• Koliko možemo da računamo na vašu pomoć u EP?

- Naša grupa Patrioti u EP je treća po snazi, što znači da imamo veliku težinu, i Srbija na nas može da računa. Potrudiću se da nastavim negovanje odnosa koje je održavao Žan-Len Lakapel u prethodnom sazivu. Tako sam se za sledeće zasedanju EP u Briselu prijavio da govorim na temu tretmana i teške situacije srpske zajednice na Kosovu.

Foto: EP

Foto: EP