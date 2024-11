"VAŽNO JE DA JE VUČIĆ ZA NEŠTO KRIV": Predsednik o kampanji koja se vodi u regionu

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da se u regionu od pobede Donalda Trampa vodi žestoka kampanja protiv Srbije.

Foto: Printskrin

- Svih prethodnih dana, od pobede Donalda Trampa, vodi se žestoka kampanja protiv Srbije u Prištini, u Šolakovim medijima u Podgorici, u antisrpskim medijima u Sarajevu i u Zagrebu. Zašto je Vučić izmislio priču o ekstremisti Balijagiću? Nisam izmislio ništa. Da su samo pročitali i pitali svoje službe u kom bloku je služio u Spužu, sa kim je delio ćeliju, bilo bi im jasno sve. Ali nije važno, kakva god da je laž, važno je da je držite po ceo dan i da je Vučić za nešto kriv i taj pritisak mora da se nastavi. Mislili su da će Srbija da nestane, da propadne. Kako kažu i u Evropi, Srbija najbrže raste, ima najbolju ekonomiju u regionu. Iz Zagreba - Srbija ima 250 tenkova, šta će im toliki tenkovi? Oni imaju 75. Mi imamo više od 250, imamo 268, to nije neka tajna, možete da odete na sajt i pogledate. Svaki je ispravan. Nikakvih tu novosti nema, ali ajde da pravimo priču da je Srbija za nešto kriva. U Sarajevu kažu - Vučić je otišao na groblje, ljuti se javnost. Ljute se imbecili iz DOS-ovskih redova. Interesantno je to da je za ceo region karakteristika. Kada sam razgovarao sa Trampom, nekima je bilo potrebno 14 sati da objave takvu vest i da je sakriju negde, baš kao i domaći Šolakovi mediji, to negde zabašuri i sakrij. A da je on zlikovac, ubica, nečovek, to je dobrodošlo. To govori o uspehu Srbije - rekao je Vučić, u obraćanju iz Bakua.