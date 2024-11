"POČETAK MNOGO SADRŽAJNIJIH RELACIJA IZMEĐU BEOGRADA I VAŠINGTONA": Karanović - Razgovor Vučića i Trampa je od izuzetne važnosti

RAZGOVOR predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa izabranim predsednikom SAD, Donalda Trampa od izuzetne je važnosti sa Srbiju i srpski narod, ali i celi region, njegovu budućnost te regionalne odnose u narednom periodu, istakao je za "Novosti" Ognjen Karanović, istoričar.

Foto: Tanjug/AP

- Ne smemo smetnuti sa uma da se razgovor Donalda Trampa sa predsednika Vučića dogodio svega par dana posle izbora za predsednika SAD, i da je zapravo Vučić jedan od prvih svetskih državnika koji je razgovarao sa Trampom. Ovi razgovori su početak mnogo sadržajnijih i otvorenijih relacija između zvaničnog Beograda i Vašingtona u narednom periodu - kazao je Karanović za naš portal.

Prema njegovim rečima predsednik Vučić je u proteklih nekoliko godina izgradio veoma bliske političke veze sa mnogim važnim i uticajnim ličnostima koje se nalaze u okruženju Donalda Trampa i koji će zauzeti značajne pozicije u njegovoj administraciji.

- Ti odnosi su počeli u proteklih 10 godina, kada je Tramp imao svoj prvi mandat u Beloj kući. Nisu se oni zaustavili ili prekidani posle odlaska Trampa iz Bele kuće ali sada dobijaju jedan institucionalni okvir koji je i te kako neophodan Srbiji i regionu. Možemo očevati jedan ozbiljniji zaokret kursa SAD prema regionu Zapadnog Balkana, samim tim i prema Srbiji. Naravno, SAD neće menjati svoje strateške pozicije u odnosu na važna geopolitička pitanja kada je reč o pomenutom regionu, ne možemo očekivati da u nekom narednom periodu Sjedinjene američke države povući priznanje lažne države u južnoj srpskoj pokrajini, ali možemo očekivati da će privremene prištinske institucije, na kraju krajeva i sam Aljbin Kurti biti ograničeni ili u potpunosti onemogućeni da nastave sa svojim terorom koji sprovode u poslednjih nekoliko godina, koliko Tramp nije bio u Beloj kući - pojasnio je Karanović.

Ognjen Karanović,istoričar/ Foto KCNS

Kako ističe naš sagovornik, dolazak Donalda Trampa na mesto predsednika SAD je od velikog značaja i za Republiku Srpsku.

- Znamo da je Milorad Dodik godinama pod sankcijama SAD, i to se nije promenilo ni u toku prvog mandata Trampa jer je to birokratski proces povlačenja sankcija koji je u nadležnosti Stejt Departmenta. Videćemo da li će Tramp uspeti ono što je najavljivao u prvom mandatu, to jeste da "isuši močvaru" i napravi korenite referome unutar Establišmenta. Ostaje nam da vidimo koliko će mu to poći za rukom, ali da možemo očekivati "povoljniji vetar" za interese srpskog naroda i Srbije u narednom periodu, kada je reč o Zapadnom Balakanu, mislim da možemo - kaže Karanović.

Podsećamo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je među prvih deset svetskih političara koji su razgovarali sa novoizabranim američkim predsednikom Donaldom Trampom, i prvi političar iz regiona koji je razgovarao sa njim.

Kako je Vučić ocenio, razgovor je bio sadržajan i srdačan.

