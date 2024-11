VODITELJ NOVE S I PONOŠ UHVAĆENI U MONSTRUOZNOJ LAŽI: Tvrde da Vučić nije odao poštu stradalima a jeste! (FOTO/VIDEO)

JOŠ jedna laž opozicije u nizu. Voditelj Nove S i Zdravko Ponoš tvrde da predsednik Vučić nije odao poštu stradalima u nesreći u Novom Sadu, a jeste.

Naime, oni su tvrdili da predsednik Aleksandar Vučić nije odao poštu stradalima u Novom Sad.

- Kako to da Vučić odlazi u Novi Sad da bi video polupano staklo na prostorijama SNS-a a da ne odlazi na mesto tragedije - rekao je voditelj Nove S.

- Zato što je nečovek! To nijedan normalan čovek od integriteta, dostojanstva, normalno vaspitan, neko kao što on tvrdi da drži do Boga i naroda ne bi učinio! On je otišao tamo kao zadnji uličar da se busa pred svojim pristalicama a nije otišao tamo gde su ljudi poginuli njegovom krivicom i krivicom ove vlasti - rekao je Ponoš.

Međutim, uhvaćeni su u laži. Da je odao poštu stradalima rekao je i sam predsednik Vučić.

- Otišao sam mirno, zapalio sveću, stajao minut, odao poštu, prekrstio se, došao na bulevar gde su se vraćali stotine ljudi sa protesta - rekao je Vučić.

