MILICA NIKOLIĆ: Most na Adi simbol brutalne pljačke Dragana Đilasa

MOST NA ADI, kao simbol brutalne pljačke, Dragan Đilas je otvorio u svojoj predizbornoj kampanji 2012. godine, izjavila je Milica Nikolić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, čije saopštenje prenosimo u celosti.

Foto: Printskrin/sns_srbija

Bez upotrebne dozvole i sa 12 miliona evra "nagrade" izvođaču jer završava baš kada je njemu potrebno zbog političkog poena.

Svakako da Aleksandar Vučić, kao svaki normalan čovek, takav bezobrazluk ne razume, a pogotovo kada o "rokovima i projektima koji kasne" govori Đilas ili bilo ko drugi od kriminalaca iz bivšeg režima, koji su rokove pravili "nagradama".

Mislio je Đilas da je građane tada preveo žedne preko vode, kao što misli i dan-danas, da je neko lud i da se ama baš niko ne seća njegovog lopovluka.

Most na Adi je plaćen 460 miliona evra, tri puta skuplje od njegove realne vrednosti. A pošto kaže da su "Vučićevi auto-putevi lažni", valjda misleći da su građani i pored očiju slepi, onda nije loše napraviti poređenje.

0,9 km skupocenog mosta na Adi, košta skoro jednako kao 30,9 km auto-puta od Preljine do Požege. Jedan most košta skoro isto kao deonica auto-puta sa mnogo mostova, nadvožnjaka, dva najveća tunela. Pa se, dakle, iz tog poređenja jasno mogu videti razmere Đilasove pljačke.

I zaista, takve stvari, Aleksandar Vučić ne razume. Takvu bahatost nijedan normalan čovek ne može da razume.

Ni to da Đilas zatvara deci park da bi se bogatio preko rijalitija, ni to da za vreme mandata njegove firme izvlače milione preko RTS, ni to da neko "zaradi" 619 miliona evra dok obavlja javnu funkciju. Niko normalan ne može da razume da je prosto moguće da takva lopovčina postoji!

Niko normalan ne razume da je moguće da neko koristi bilo čiju smrt, tragediju za politički poen. Previše je bestidno.

Ali, svima je jasno da to radi upravo Dragan Đilas!

Upravo zato da bi na krilima ljudske tragedije, jer drugačije ne može, došao ponovo na vlast i da bi još neki "most na Adi" strpao u svoj džep.

Taj stepen bezobrazluka, političkog beščašća i jezive, lešinarske gladi za vlašću, ne razume niko normalan. Ali je svima apsolutno jasno da će takve lešinare i lopove Aleksandar Vučić još dugo pobeđivati!