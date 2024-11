MALI SAOPŠTIO SJAJNE VESTI: Na računu imamo 5,5 milijardi evra - Otkrio koliko će biti povećanje plata

MINISTAR finansija Siniša Mali bio je gost jutarnjeg programa na TV Pink.

Foto: TV Pink

O ekonomiji, platama, penzijama

- Mi imamo 600 milijardi dinara na računu, 5,5 milijardi evra, potpuno smo likvidni. Srbija je po prvi put dobila investicioni rejting, od strane najstrožih agencija, prepoznati smo kao zemlja pogodna za ulaganja - rekao je Mali.

Rekao je da se nastavlja sa politikom koja je usmerena ka podizanju životnog standarda građana Srbije.

- Imamo rast plata i penzija, nastavljamo da razvijamo našu Srbiju i svi projekti koje smo obećali u projektu Srbija 2027, sve je u tom budžetu. Srbija raste 3-4 puta brže od proseka u Evropi. Očekujem do kraja godine 3,9% rast.

- Mala Srbija pokazuje kako se odgovornom politikom može ostvariti rast i sa druge strane sačuvati makroekonomska stabilnost.

Foto: TV Pink

- Idemo sa povećanjem plata u javnom sektoru od 8 posto, za prosvetare 11 posto. Do kraja decembra idemo sa preko 900 evra prosečnom platu. Potpuno smo u dinamici, do kraja naredne godine, prosečna plata biće 1.000 evra, a do krajem 2027. biće preko 1.400 evra - rekao je Mali.

Kaže da povećanje penzija ide od 1. decembra, a ne 1. januara. Najavio je da će minimalna zarada biti 457 evra od 1. januara.

- Podizanje plata, penzija, minimalne zarade. Imamo nikad veći budžet za kancelariju za KiM. Imamo nikad veći budžet za poljoprivredu, 7,5% našeg budžeta ide u poljoprivredu. Prosveta, zdravstvo, svima smo dali više novca da se ispune svi ciljevi, ali i Ekspo.

O divljanju opozicije u Novom Sadu

Komentarišući ponašanje opozicije i korišćenje tragedije u političke svrhe, Mali kaže da je tuđa nesreća uvek bila povod da nedostatak svoje politike ispolje na taj način.

- Tako je bilo i za koronu, tragedija u Ribnikaru, niti su imali pijetet prema žrtvama, pokušali su da zloupotrebe tugu tih proodica. Isto se dogodilo i u Novom Sadu. To što su oni uradili, dovoljno govori i o njima i politici. Nije samo šteta, pitanje je politike, šta je u glavama tih ljudi. Ja to ne mogu da razumem - kaže Mali.

Foto: TV Pink

Pita se šta im je skrivila srpska trobojka.

- Odjedanput su "ubačeni elementi". Pa na vašim snimcima, vaše televizije, tačno se vidi ko su kolovođe vašeg protesta. To su sve vaši ljudi, vaše kolege - kaže on.

Ističe da se radi na tome da se pronađu krivci zbog tragedije i da se pomogne porodicama nastradalih.

- Njihova politika je da sve što je dobro za Srbiju, mora da stane. Rušilačka i nasilna politika. Milion evra je direktna šteta, to je sramota njihova. Ali pogledajte indirektnu štetu, imate sliku koja je poslata u svet gde neko urinira po gradskoj skupštini, baca baklje, skrnavi našu zastavu. Je l' to politika, je l' to memorativni skup? - upitao je Mali.

O novom paketu zakona

Ministar kaže da ne staju kada su reforme u pitanju i da će se na dnevnom redu u Narodnoj skupštini, pored zakona o budžetu, naći još 36 zakona.

- Ogroman korak napred. Sa e-fakturama, uvodimo elektronske otpremnice, kako bismo ceo lanac uklopili u jedan sistem i obezbedili automatski povraćaj PDV-a. O igrama na sreću, uvodimo strože kriterijume i pravila, povećavamo naknade - kaže Mali.

Foto: TV Pink

Navodi da ne očekuje od opozicije konstruktivnu raspravu u parlamentu.

- Ako pogledate pre mesec dana rebalans budžeta, sve sem rebalansa je bila tema. Nisam čuo nijedan predlog, osim neosnovanih kritika oko litijuma. I sada će biti zloupotreba sigurno - zaključio je Mali.