MOST NA ADI JE DOBIO UPOTREBNU DOZVOLU 2019. GODINE Vučić otkrio: Osam godina nakon što je pušten u rad

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da je most na Adi koji je rađen dok je na čelu Grada Beograda bio Dragan Đilas dobio upotrebnu dozvolu 2019. godina, osam godina nakon što je pušten za saobraćaj.

D. Balšić

- Ne mora da ima neku upotrebnu dozvolu, može da ima privremenu dozvolu koja vam je isto što i upotrebna dozvola dok se čeka upotrebna dozvola. Znači da je objekat bezbedan. Znači to ste imali stadion u Zaječaru. Zato što je potrebno drugo napajanje. Već imate jendo napajanje, a da biste dobili konačnu upotrebnu dozvolu potrebno je drugo napajanje za električnu energiju. Ništa nije ugroženo, ništa nije problem, sve funkcioniše normalno samo stavite objekat ranije u funkciju. Samo želim nešto da vam kažem. Suština je u sledećem. Znate li kada smo otvorili, podsetite me most na Adi - 2011, 2010, nešto kad su oni za Novu godinu terali ljude da otvore iako tad ništa nije bilo gotovo. Znate kad smo dobili upotrebnu dozvolu za most na Adi? Čuveni, onaj na kom su ukrali 500 miliona. Znate kada? Iznenadićete se - 2019. godine. Osam godina kasnije je izdata upotrebna dozvola. Šta je trebalo? Da osam godina ne koristimo most? Sve je bilo bezbedno, sve je bilo uredu, ali ne možete da izdate upotrebnu dozvolu dok ne završite sve moguće radove. Tako da, ovo što sad radimo svi i vi i ja je besmisleno jer samo nama nanosi štetu. Tako nikada nećemo da imamo ništa i nećemo ništa da gradimo i nećemo ništa da radimo. Važno je da objekti budu urađeni po svim propisima, važno je da se uradi sve po uslovima, imaju lokacijski uslovi, imaju građevinske dozvole, zna se da na kraju dolazi i upotrebna dozvola. Nećete je dobiti dok ne završite i protivpožarce i sve drugo.