VUČIĆ UPUTIO NAJHRABRIJE PITANJE LIDERIMA 46 ZEMALJA: Da li vam je uvek bio važniji formalni birokratski pristup ili suština?!

PREDSEDNIK Vučić u svom govoru na samitu Evropske političke zajednice u Budimpešti postavio je hrabro pitanje pred 46 evropskih lidera.

foto Printscreen youtube

- A sada, moje pitanje svima vama je, veliki evropski lideri, da li je uvek bio važniji formalni birokratski pristup ili suština? I videćete šta se dešava u svetu. Narendra Modi očigledno likuje zbog pobede Donalda Trampa. Indija napreduje na fantastičan način.

-Kina, kažemo da se suočavaju sa hiljadama ekonomskih problema. Moglo bi biti tako. Ali mi se suočavamo sa mnogo većim problemima od Kine. Njihova stopa rasta je pet-šest puta veća od naše.

- O Srbiji da i ne govorimo. Sada smo dobro, ali zaostajemo za svima vama. Pravo pitanje je da ne treba da se samoodvajamo. Treba da razgovaramo sa svima ostalima i da promenimo strategiju. Govoreći o Zapadnom Balkanu, ne samo o Srbiji. Smatram da Evropska unija treba da donosi strateške odluke o pitanjima proširenja.

-Ako zaista verujete da neko od nas zna šta piše u 19. ili 25. poglavlju, nemam pojma. Nemam ideje. I niko od vas nema pojma o tome.

Foto: Tanjug/AP

Predsednik je napomenuo da je ulazak Rumunije, Bugarske i još nekih zemalja u EU bio politička odluka

- To nije bio slučaj ni sa Bugarskom, ni sa Rumunijom i svim ostalima. To je bila politička odluka koju je donela Evropska unija. Kada je bilo strateških odluka i ljudi koji su razmišljali strateški, mi to tako vidimo. Onda vidim, dobro, toj zemlji to ide sve bolje i bolje. A privreda Srbije je najjača ekonomija, svakako, na Zapadnom Balkanu. Da, ali Srbija nam ne treba. Zato što nisu uveli sankcije Rusiji, ili iz bilo kog drugog razloga. Ili nisu rešili svoje probleme sa nekim drugima. Ali mi nismo pravili te probleme ili nismo bili jedini koji su pravili te probleme.

BONUS VIDEO:

Istorijski, najhrabriji govor predsednika Vučića, pred 46 lidera