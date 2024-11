VUČIĆ IZNEO JASAN STAV: Evo šta Srbija očekuje od Donalda Trampa kao predsednika Amerike

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u posetu premijera Češke, nakon čega se osvrnuo i na izbore u Americi.

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić/AP photo/Evan Vucci

- Čestitao sam jutros Donaldu Trampu ili prvi ili među prvima u svetu. Razgovarao sam i sa ljudima i iz najbližeg okruženja Trampa telefonom jutros u šest sati. U Evropi su se najvećim delom nadali pobedi Kamale Haris, u Srbiji svi, 90 posto građana, nadali su se pobedi Trampa, zbog događaja iz 1999. godine. Pošto će sad da se utrkuju u podršci Trampu, a do juče su govorili da je sam đavo, i mnogi iz našeg regiona, sada će da se sete da i nije baš takav đavo, sada će da im liči na anđela, pa će i krila da mu docrtavaju. Znate kako u tom ulizivanju ne umeju da stanu - istakao je Vučić i dadao:

- Ja mogu da kažem šta je to što očekujem u dva smera. Što se tiče direktnog uticaja na Srbiju, mi imamo dobre odnose sa Trampom i njegovim okruženjem, verujem da će moći bolje da se čuje glas Srbije, to je nešto povoljnija situacija. Za ljude koji očekuju tektonske promene, toga neće biti. Za mene je važno što je Tramp poslovan čovek. Verujem da će naši bilateralni odnosi biti još bolji. Što se tiče globalnog uticaja, mislim da će Donald Tramp pokušati da napravi mir u Ukrajini. Uveren sam da će, to znam iz prve ruke, nuditi i tražiti rešenje. U ovom trenutku ruska vojska je u velikoj ofanzivi. Pitanje je želi li to neko u Rusiji da zaustavlja - dodao je Vučić i nastavio:

- Sa druge strane, za nas će to biti izazovno vreme, jer će SAD, prepoznajući Kinu kao svog strateškog protivnika na globalnoj sceni, mi ćemo biti pod pritiskom da smanjujemo svoj nivo odnosa sa Kinom. To je naša procena, plašim se da ne grešim. Mi ćemo nastaviti našu dobru saradnju sa Kinom. Mislim da će pokušaj Donalda Trampa biti da odvoji Rusiju od Kine. Očekuje nas teško vreme, ali verujem i vreme nade. Postoji nada da stvari mogu da se promene. Što se Srbije tiče, mi ćemo imati veoma dobre odnose sa američkim predsednikom, verujem da će se naš glas dobro čuti. Očekujem dobre odnose sa SAD, očekujem da to lekovito deluje na globalne prilike. Da li sam siguran u to? Ne sasvim. Komplikovano je, ali to je promena koja donosi nadu - rekao je Vučić.