PREDSEDNIK VUČIĆ: Zamolio sam premijera Češke da glasaju za otvaranje Klastera 3

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sa češkim premijerom Petrom Fijalom razgovarao i o evropskom putu Srbije i zamolio ga da glasaju za otvaranje Klastera 3.

Foto: Tanjug





Vučić je naveo da je sa premijerom Češke razgovarao i o saobraćaju, železničkom, kargo, o trolejbusima, tramvajima, autobusima i vozovima i svemu drugom što sa tim dolazi. Rekao je da su razgovarali i o infrastrukturi i farmaciji, odbrani, saradnji odbrambenih industrija, jer, kako je rekao, sasvim je izvesno da će posle pobede Donalda Trampa evropska industrija mnogo žešće, mnogo više i mnogo snažnije da ulaže u svoj napredak.

- U tom smislu smo razgovarali kako da unapredimo zajedničku saradnju i kako da proizvodimo više u budućnosti. Molio sam premijera Fijalu da mi kažu, naše grupe su išle da vide kako izgleda njihova nuklearka i kako to funkcioniše. Oni imaju isti problem kao i mi, naravno, oni su neuporedivo razvijeniji od nas, a to će biti nedostatak struje u godinama koje dolaze i zato gledamo da preslikamo njihova iskustva. Oni sada biraju partnera za novu nuklearnu elektranu. Mi moramo to da radimo u budućnosti, ne smemo to da krijemo - rekao je Vučić.

On je dodao da su razgovarali i o mineralnim sirovinama.

- I jedni i drugi imamo litijum i gledali smo kako i na koji način da obezbedimo puno poštovanje i zaštitu životne sredine i puno poštovanje svih prava, pravila i normi Evropske unije koje su najviše na svetskom nivou - rekao je Vučić.

On je istakao i da će odnosi Srbije i Češke ići napred i dodao da je premijera Češke upoznao i sa ekonomskom situacijom i dobijanjem investicionog rejtinga.

- Verujem da mnogo, mnogo toga je pred nama i da ćemo mnogo toga zajednički da uradimo - rekao je Vučić.