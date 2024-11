VUČIĆ SA ŽIOFREOM: Srbija je na evropskom putu - do 2027. možemo da ispunimo gotovo sve kriterijume (VIDEO)

ŠEF Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre predao je danas predsedniku Aleksandru Vučiću Godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji za 2024. godinu.

Tanjug

Obraćanje Vučića

Predsednik Vučić na početku obraćanja još jednom je izrazio saučešće povodom tragedije u Novom Sadu i istakao da će nadležni organi ustanoviti ko je odgovoran krivično za -

- Siguran sam da će nadležni državni organi ustanoviti ko je odgovoran krivično za tragediju koja je zadesila našu zemlju - naglasio je Vučić, a potom nastavio da govori o Izveštaju EK.

- Mi jesmo na evropskom putu, EU je naš najveći spoljnotrgovinski partner, i mi smo sebi zadali za cilj da do 2027. ispunimo sve obaveze kroz Agendu rasta i reformsku agendu, bez obzira na to hoćemo li biti članovi ili ne. To da vam obećam, da ćemo da budemo članovi, ne mogu, ne može niko da vam obeća, ali da možemo da ispunimo, gotovo sve ove kriterijume - možemo - rekao je predsednik.

Istakao je da je važno i to da u našoj zemlji moramo da govorimo na objektivniji način o pitanju EU.

- Ovo se sad ne tiče Kosova i ne tiče se spoljne politike, ali uvek nam je kriva EU - dodao je.

- Postoje stvari koje mi nismo ispunili, a tiču se usaglašavanja naše spoljne politike, pre svega, po pitanju uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji, tiču se uvođenja viza prema nekim zemljama, tiču se postojanja v.d. stanja u mnogim preduzećima što već godinama imamo kao problem i što moramo da ispravimo, dakle moramo da idemo na konkurse. Drugačije vidimo situaciju oko Kosova, primedbe oko Banjske... Što se tiče medijskih zakona, sutra ističe mandat REM-u. Imate stvari, u ribarstvu, zakon o vinu...mi nismo iz meni nepoznatih razloga uradili. Mnogo toga treba da uradimo u obrazovanju, moramo da uradimo sve da bismo bili dostupni na tržištu. Menja se ne samo naša zemlja... Bolji smo mi od ostalih u regionu, ali smo dosta ispod proseka. Moramo da ubacimo što više zelene agende i tih tema. Moramo da donesemo novi zakon o statistici, o transakcijama. Ovo oko privrede je uglavnom dobro. Imamo u sudstvu i vladavini prava mnogo toga da uradimo, posebno kod kašnjenje odluka Upravnog suda. Ima tu bezbroj rezolucija koje mi nismo primenili, iz meni nepoznatih razloga. Što se političkih odluka tiče, imamo 16 zemalja sa kojima imamo bezvizni režim, a sa kojima EU nema - kazao je predsednik Vučić.

- Srbija je danas 50 posto zapadnobalkanskog BDP, to govori o značaju Srbije, njenoj narastajućoj snazi. Spolja i iznutra gledaju da se oslabi Srbija. Za nas je od velikog značaja Agenda rasta, zahvalan sam našim evropskim prijateljima. Za nas nije beznačajan novac, hvala EU. Za nas je važna jedinstvena unija plaćanja. Važno je za naša preduzeća, zatim zeleni koridori za našu robu i kamione. To su velike stvari za našu zemlju. Hvala na korektno sačinjenom izveštaju. Ostaje pitanje usaglašavanja sa spoljnopolitičkim merama - rekao je Vučić i zahvalio se Ursuli fon der Lajen i Emanuelu Žiofreu.

Obraćanje Žiofrea

Emanuel Žiofr izjavio je da će nova Evropska komisija biti posvećena proširenju.

- Pristupni pregovori ponovo su na vrhu agende EU. Nova komisija će biti potpuno posvećena proširenju. Proširenje nije samo politički cilj već i geopolitički imperativ EU sa urgencijom da se proširi na Zapadni Balkan i druge zemlje. Srbija je potvrdila da je članstvo njen strateški cilj. EU je odavno glavni ekonomski partner Srbije. Sada više nego ikada članstvo u EU je strateška odluka. Komisija je ponovo napomenula da su ostvareni uslovi za otvaranje Klastera 3. Napredak u vladavini prava i normalizaciji odnosa sa Prištinom će uticati na otvaranje klastera. Želeo bih da kažem da su institucije u Srbiji koje se bave EU integracijama vredno radile. Trenutak je da se pojačaju radovi na reformama. EU će pružiti tehničku pomoć i finansijska sredstva - kazao je Žiofre.

- Srbija treba da pojača napredak u pravosuđu, pozitvno smo ocenili napredak u okviru Poglavlja 24. Pozdravljamo saradnju sa Interpolol, Juropolom... Kada je reč o Poglavlju 23, konstatovali smo napredak. Kada govorimo o medijima, očekujemo da se izvesni zakoni sprovedu. Kada je reč o spoljnoj politici, očekujemo usklađivanje sa merama EU - istakao je Žiofre.

- Želeo bih da čestitam Vladi na usvajanju reformske agende. Pred nama je dosta posla, ključna poruka je da treba da intenziviramo reforme - zaključio je Žiofre.

Žiofre je ranije predao Godišnji izveštaj o Srbiji predsedniku Vlade Srbije Milošu Vučeviću i predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić.