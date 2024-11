POLOŽAJ SRBA U MAĐARSKOJ BIĆE POBOLJŠAN: Intervju - Prof. dr Balint Pastor, predsednik SVM

PRETPROŠLOG 30. oktobra, kada je Savez vojvođanskih Mađara dva dana uoči raspisivanja pokrajinskih i republičkih izbora izgubio predsednika Ištvana Pastora (1956-2023), političara koji je dobro poznavao i razumevao i Srbe i Mađare, postojala je bojazan da bi najuticajnija mađarska stranka mogla skrenuti sa kursa, pa i izgubiti uticaj među biračima. Ubrzo se pokazalo da je Pastor odnegovao i dostojne naslednike.

- Tokom ovih godinu dana, imali smo tri izborne kampanje u Srbiji, a biran je i Evropski parlament. Svuda smo ponovili rezultate iz perioda mog oca, a u Skupštini Srbije osvojili mandat više u odnosu na izbornu 2022. godinu i nastavili koalicioni sporazum sa Srpskom naprednom strankom - kaže za "Novosti" prof. dr Balint Pastor, sadašnji predsednik SVM i narodni poslanik u srpskom parlamentu.

Da li bi najavljene promene u sastavu vlade premijera Miloša Vučevića mogle da utiču i na koalicioni sporazum sa SNS?

- Ništa se na tom planu neće promeniti jer to nije obična koalicija, već strateško partnerstvo koje gradimo već deceniju. Ovo je peti koalicioni sporazum koji je potpisan.

Svi sporazumi bili su objavljeni na oba jezika, na srpskom i na mađarskom, da građani vide šta smo se tačno dogovorili, koji su naši zajednički prioriteti i vizija razvoja Srbije i u uokviru nje i Vojvodine. Nikad za nas u SVM nisu bile bitne funkcije, ali jednostavno smatramo da i mi treba da preuzmemo deo odgovornosti.

U kojoj meri su sporazumi zaživeli u praksi?

- Na osnovu detaljne analize uoči najnovijeg sporazuma, potpisanog 13. septembra, došli smo do zaključka da je u poslednjih 10 godina oko 80 procenata sporazuma već realizovano.

To je odličan rezultat. Pogotovo u okolnostima krize zbog rata u Ukrajini i ako uzmemo u obzir i to da smo svake druge godine imali vanredne parlamentarne izbore što uvek predstavlja svojevrstan povratak na početak.

Na mađarskoj akademiji za diplomate u Budimpešti rekli ste da su Mađari u Srbiji daleko u boljem položaju od svojih sunarodnika u okolnim zemljama. U čemu se najviše vidi taj napredak?

- Kada odemo u Mađarsku, mi govorimo o onome što smo postigli, a ne o problemima. Njih rešavamo u Srbiji, u institucijama. Govorio sam o dvojnom državljanstvu. Republika Srbija nikada nije pravila problem u vezi s tim, što nije slučaj u okolnim zemljama. Druga stvar je plan ekonomskog razvoja Vojvodine koji već osam godina realizuje Fondacija "Prosperitati". To je rezultiralo sa više od 16.000 uspešnih aplikanata i oko pola milijarde evra investicija. Predsednik Vučić, još dok je bio premijer, rekao je da su to dvojni državljani koji ovde plaćaju porez, ovde zapošljavaju ljude, zašto bi Srbija pravila problem u vezi sa tim? To se takođe ne može reći za neke zemlje u okruženju gde se sprovodi isti taj program. Značajan nam je i položaj Nacionalnog saveta Mađara kao i saveta ostalih nacionalnih manjina. A ono najvažnije jeste istorijsko pomirenje Srba i Mađara, postignuto pre 11 godina.

Pratite li ostvarivanje prava Srba u Mađarskoj i jeste li u prilici da im u tome pomognete?

- Ja sam sa njima u komunikaciji. Najveću dobrobit od poboljšanih odnosa imaju Srbi u Mađarskoj i Mađari u Srbiji. Kada sam posle v. d. statusa bio izabran za predsednika SVM na kongresu 1. marta ove godine, prvi gosti su mi bili čelnici Srba iz Mađarske. Tada sam rekao da ih mi posmatramo kao mlađu braću, ne u pejorativnom smislu, nego zbog toga što ih je brojčano manje u Mađarskoj nego nas ovde. Želeo sam da uputim nedvosmislenu poruku da mi trebamo najtešnje da sarađujemo i da nam je stalo da položaj Srba u Mađarskoj bude što bolji. Tako mi gledamo na položaj Srba u Mađarskoj, tako i oni gledaju na naš položaj u Srbiji.

Ipak, na najavljeno vraćanje obaveze služenja vojnog roka imate neke primedbe, tražite drugačije rešenje...

- Moj zadatak kao predsednika SVM, uzevši u obzir i globalne interese Srbije, jeste da na prvo mesto stavim interese svojih sunarodnika. Prema poslednjem popisu, Mađara u Vojvodini ima 70.000 manje nego 2011. godine, uprkos svim rezultatima koje smo postigli kao partneri SNS. Znamo iz devedesetih godina da su tada zbog vojnih poziva mnogi Mađari napustili Srbiju. Razumem globalne okolnosti i znam da su neke države vratile vojni rok, ali postoji bojazan da će to dovesti do odlaska Mađara koji imaju dvojno državljanstvo. To smo signalizirali i premijeru Vučeviću i predsedniku Vučiću.

Razgovarao sam i sa ministrom Gašićem i sledećih meseci treba da vidimo da li postoji neko rešenje koje će biti prihvatljivo.

Nije li preterana paralela sa ratnim devedesetim jer reč je o vojnoj obavezi od nekoliko meseci, a ustupak jednoj nacionalnoj zajednici bio bi nepravedan prema ostalima?

- Saglasan sam da u zakonu ne može da stoji nešto što važi za Mađare, a ne i za ostale. To ne dolazi u obzir. Ali, pitanje je šta će biti sa dvojnim državljanima bez obzira na to da li su to srpsko-mađarski, srpsko-hrvatski ili neki drugi. Čak je i dr Zoran Dragišić, narodni poslanik SNS, govorio da dvojni državljani mogu da biraju u kojoj od dve države će služiti vojni rok. Ukoliko u drugoj državi nema služenja vojnog roka, to znači da ne moraju da služe ni u Srbiji. U Mađarskoj ne postoji vojna obaveza. Drugo pitanje je šta će biti sa civilnim služenjem vojnog roka jer to je ustavna mogućnost. Još će se o svemu raspravljati nekoliko narednih meseci.

Premijer Viktor Orban praktično je jedini glas razuma u okvirima Evropske unije. Koliko će još moći da izdrži pritiske iz Brisela zbog svoje odanosti mirotvorstvu?

- Mnogo energije i novca određeni krugovi iz Brisela i Vašingtona ulažu u slabljenje Orbana. On će biti istrajan i mislim da time pomaže ne samo građanima Mađarske nego i Evropske unije. Ali, mir je u EU postao zabranjena reč. Njegov stav o ulasku ilegalnih migranata preuzima sve više čelnika drugih država. A kada je on to počeo da govori 2015. svi su rekli da je fašista, ksenofob. I mi smo na području Vojvodine imali haos sve dok bezbednosne strukture Srbije nisu rešile taj problem na čemu sam im veoma zahvalan.

Već godinu dana nemamo na ulicama ilegalne migrante.

Vučić, Fico i Orban

A OVE nedelje u Budimpešti predsednik Vučić sastaće se sa Orbanom i Ficom. Sve češće se čuje da ova tri lidera predstavljaju sliku slobodarske Evrope...

- Apsolutno jeste tako, ali posledice su takve da su protiv slovačkog premijera Roberta Fica pokušali najmanje jedan atentat,u vezi sa Orbanom je situacija slična. Kada je u pitanju naš predsednik Vučić, opasnost po njegovu bezbednost takođe postoji non-stop.