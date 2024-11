POHVALE KURTIJU ZA TEROR NA SEVERU: U Izveštaju Evropske komisije o tzv. Kosovu veliki plus za oblasti pravosuđa i ljudskih prava

Tako su evrobirokrate još jednom podržale prištinski režim i da vidimo u čemu - od dolaska Kurtija na vlast, zabeleženo je 555 etnički motivisanih incidenata, a gotovo 20 odsto Srba se odselilo sa severa KiM zbog terora i nemogućih uslova za život. Njegova policija okupirala je sever KiM grubo gazeći sve dosadašnje potpisane sporazume. Osim toga, protivpravno i jednostrano je ukinut dinar što je izazvalo humanitarnu katastrofu. Priština je pohvaljena i za zatvaranje 10 srpskih opština na KiM, pa tako naši sunarodnici ne mogu da prijave svoje novorođene bebe. O kakvoj se vladavini prava radi, najbolje svedoči i to što se Azem Kurtaj, koji je na Badnji dan pucao u jedanaestogodišnjeg Stefana Stojanovića i njegovog rođaka Miloša (21), slobodno šeta. A s druge strane zabranjuje se sloboda kretanja patrijarhu Porfiriju. Prvom po časti u SPC Kurtijeva vlast zabranila je da poseti Pećku patrijaršiju.

Da je najnoviji Izveštaj EK o tzv. Kosovu, najblaže rečeno, licemeran potvrđuju i sagovornici "Novosti". Politikolog Ognjen Gogić smatra da ovakve mešovite poruke iz Evrope, od uvođenja sankcija privremenim institucijama u Prištini u junu prošle godine, do hvalospeva u Izveštaju EK su nekonzistentne i demotivišuće jer pokazuju tzv. Kosovu da će uvek da isteraju po svom:

- Papir trpi sve, to je nešto što dođe i prođe i nema nikakav značaj. Ovo je veoma neobično, jer Evropa oblasti u kojima je tzv. Kosovo nazadovalo ocenjuje kao uspešne i napredne. Ovo je samo nastavak priče mešovitih poruka, jer im se prvo uvedu finansijske sankcije, ukine saradnja, a onda im se odobre sredstva iz Plana rasta. Na jednoj strani su strašne osude, a na drugoj blagi komentari. I kada dođu kritike, Priština ih neće shvatati ozbiljno, zato i neće biti napretka u dijalogu. Kada bi Evropa bila konzistentna i stroga, onda bi se možda u Prištini neko opametio.

Odbili saradnju s Euleksom

ADVOKAT Nebojša Vlajić kaže da je nemoguće da Evropa ne vidi kako Priština sistemski krši ljudska prava i da ih upravo u toj oblasti hvali.- To nije slučajno i veoma je licemerno. Srpske nevladine organizacije nisu bez razloga odbile da sarađuju sa EU i Euleksom. Nije moguće da to vide a da ćute, nego naprotiv, da otvoreno hvale Prištinu. Jer, kada nekog stalno hvalite i odobravate, on se neće promeniti - dodaje Vlajić