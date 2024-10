PRETUČEN POLITIČKI ANALITIČAR VELJKO JOVANOVIĆ: Pretili mu čak i pred policijom (FOTO)

POLITIČKI analitičar Veljko Jovanović napadnut je danas oko 17.30 časova na parkingu u Ulici Zorana Đinđića broj 201.

Foto: Informer

On kaže da su ga dok je ulazio u kola s leđa pesnicama udarila dvojica napadača dok je u rukama nosio fasciklu, indeks i doktorski rad.

- Ne znam ko su, niti imam problem sa bilo kim, a pogotovo ne iz komšiluka. Živim tu 25 godina, svi me vole. Kako su me udarili, nisam bežao, niti pao, ispala mi je fascikla, rekao sam: "Stanite, greška", i uzeo rascepanu fasciklu. Tad su me još nekoliko puta udarili u glavu pesnicama, ja sam se povlačio. Svi u kafiću i palačinkarnici i piceriji su gledali to. Krenuli su da me napadaju. Govorili su: "Znamo ko si, znamo za koga radiš, ubićemo te". Ja sam rekao: "Stanite momci, nemam pojma ko ste" - kaže Jovanović za Informer i dodaje:

Foto: Informer

- Iskoristili su priliku i udarili me u glavu i u telo još par puta... Vikali su: "Gde ti je sada tvoj šef i predsednik Vučić, gde ti je sada država... Sad ćemo da te ubijemo od batina pred tvojom kućom".

Kako kaže, sve se ovo dešavalo naočigled četiri mlada policajca koja su jela u fast fudu.

Foto: Informer

- Tada su oni uletili, legitimisali ih, ustanovili da su im puni dosijei. Droga, tuče, oružje, krađe. Ja sam bio ceo krvav, cela jakna, pocepana mi je usna, desni, vilica, slepoočnica... Policajci su ih zadržali i valjda odveli, a mene je odvezla hitna pomoć. Pre nego što me je odvezla Hitna, ta dvojca su mi pred policajcima pretili kako nisam lud da ih prijavim, kako će biti opasno po mene kada izađu iz pritvora, kako znaju koja kola vozim i šta radim i za koga radim, kako znaju sve o meni, kako znaju gde živim. Otišao sam sad u Hitnu pomoć u Zemunskoj bolnici i na ispitivanju sam - kaže vidno uznemireni Jovanović.