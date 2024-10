"USTA IM PUNA DA JE VUČIĆ DIKTATOR..." Vučević o odlasku dva poslanika iz SSP: Siguran sam da sve što budu govorili jedni o drugima je tačno

PREMIJER Miloš Vučević komentarisao je izlazak dva poslanika iz Stranke slobode i pravde, koji su dalji rad definisali kao nezavisni poslanici u parlamentu.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Vučević je naveo da je iz medija video da je došlo do teške rasprave sa njihovim stranačkim organima.

- Nikada se ne treba radovati nekim lošim okolnostima kod bilo koga, ali siguran sam da sve što budu govorili jedni o drugima je tačno, jer oni najbolje znaju sebe. Oni kojima su usta puna optužbe da je Vučić diktator upravo se vidi da to postoji u njihovim političkim organizacijama, jer ko god kaže nešto drugačije biva politički eliminisan i izbačen iz organa stranke. Ne zaboravite da su oni svi do juče bili članovi Predsedništva ili GO Demokratske stranke i jedni druge izbacivali i isključivali iz stranke. Svi su bili u istom žutom preduzeću do 2012. pa su se onda raščlanili u njihovim međusobnim obračunima i sukobima, da bi sada imali deset opozicionih stranka, a svi su ista stranka i isto misle. Varaju građane da ispadne ovi su malo zeleniji, a ovi malo žući, o ovi su crveno-žuti.

Premijer dalje govori da nikada nisu nikoga izbacivali iz stranke i da o ljudima koji su odlazili nisu loše pričali, niti će to raditi.

- Možete misliti kako je to privatno sa Draganom Đilasom razgovarati u stranci, kako je to tolerantna jedna osoba koja dozvoljava različite stavove! Verovatno o tome mogu da posvedoče ljudi iz te stranke - naveo je premijer.

