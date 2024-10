"SVM MOST PRIJATELJSTVA I BRATSTVA" Vučić: Sa Mađarskom politika poštovanja, međusobnog uvažavanja, prijateljskih i bratskih odnosa

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić poručio je danas da Savez vojvođanskih Mađara (SVM) za Srbiju predstavlja most prijateljstva i bratstva sa Mađarskom, kao i da će politika poštovanja, međusobnog uvažavanja, prijateljskih i bratskih odnosa sa tom zemljom biti nastavljena.

Foto: Tanjug

Vučić je u obraćanju nakon susreta sa predsednikom Mađarske Tamašom Šujokom u Beogradu istakao ulogu SVM i njenog lidera Balinta Pastora i zahvalio mu što je danas prisutan.

- Za mene, a tu politiku, siguran sam, nastaviće ko god, kako god bude upravljao Srbijom u budućnosti, to je politika poštovanja, međusobnog uvažavanja, prijateljskih i bratskih odnosa - istakao je Vučić.

On je rekao i da veruje da se "nikada više neće ponoviti situacija u kojoj će morati nekoga da opominje", da moraju da se stave natpisi na mađarskom jeziku, ocenjujući da je to u interesu cele Srbije i da je to u interesu srpskog naroda.

Vučić je naveo da je sa mađarskim predsednikom govorio i o Srbima koji žive u Mađarskoj.

- Znam koliko mađarska vlada i mađarski predsednik čine da se oni osećaju veoma dobro, da Mađarsku doživljavaju kao svoju domovinu, a da se ponose svojim srpskim rodom - zaključio je Vučić.

On je naveo da je sa mađarskim predsednikom razgovarao i o predstojećim izborima u SAD, o situaciji u Ukrajini...