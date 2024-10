"OVA VREMENA ĆE SE TEŠKO IKADA PONOVITI" Brnabić: Mi svi zajedno moramo da istrajemo na putu koji krči Aleksandar Vučić

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da će Srbija, kada se jednoga dana Aleksandar Vučić bude povukao i rekao da je dao dovoljno, vratiti na nivo na kome je bila pre 2014. godine i na kome su ostale zemlje regiona.

tanjug

Ona je, gostujući u jutarnjem programu televizije Hepi, podsetila na to sa koliko se svetskih lidera video predsednik Vučić u prethodnih nekoliko dana i istakla da umesto da svi budemo presrećni zbog toga, predsednik Vučić je ponovo na udaru.

- Šolakovi mediji neretko da bi naškodili Aleksandru Vučiću, škode celoj Srbiji, stavljaju Srbiju između čekića i nakovnja. Oni menjaju naslovne strane kada se neko javi i kaže da nije dovoljno kritična prema Aleksandru Vučiću. A sa druge strane, danas se nastavlja niz poseta Srbiji i dolazaka svetskih lidera koji dolaze kod Aleksandra Vučića. Ove godine Beograd više liči na Vašington. U Srbiju dolaze takvi lideri da se to nikada nije dešavalo, čak ni u vreme Josipa Broza Tita. Mi sada imamo Srbiju, sa nešto manje od 7 miliona stanovnika, i predsednika Aleksandra Vučića zbog koga su u Srbiju došli predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping, kancelar Nemačke Olaf Šolc, predsednik Francuske Emanuel Makron, predsednik Turske Erdogan, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, pored toga dolaze i premijeri Poljske i Grčke, predsednik Indonezije, predsednik Mađarske, predsednik UAE šeik Mihamed bin Zajed el Nahjan... a onda ima i telefonski razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. I umesto da svi zastanemo za trenutak, i svi zajedno, bez obzira na političku pripadnost, kažemo kapa dole, predsedniče, ovo što ste vi uradili za Srbiju koristi čitavoj zemlji. Čitav svet gleda i pita se koja je to sad mala zemlja na Balkanu gde svi ovi lideri dolaze. Ali ne, vi imate opoziciju koja je sada protiv Evrope, protiv Kine, protiv kineskih investicija samo zato što oni dolaze kod Aleksandra Vučića. Šolakovi mediji sada Ursulu fon der Lajen nazivaju najgorom nad najgorima, ona sada ništa ne valja samo zato što se usudila da pohvali Srbiju - rekla je predsednica skupštine.

Brnabićeva je podvukla da vremena u kojima danas živimo teško da će se ikada ponoviti i da će Srbija biti u problemu kada se jednoga dana Aleksandar Vučić povuče iz politike.

- Ljudi treba da vide koliko je teška politika koju je uspeo da vodi Aleksandar Vučić. Mislim da nikome drugom u Srbiji to ne bi pošlo za rukom. Jedino on je sposoban da ima takav uticaj da ga toliko cene da on može da razgovara i sa Vladimirom Putinom, a onda i sa Ursulom fon der Lajen, Makronom, Tuskom... Mi to ne razumemo, jer se naviknemo na dobre stvari. Mislimo da je to nešto što je nama prirodno, ne nije. Ovo nije prirodno. Ovo se neće ponoviti za ne znam ni ja koliko još godina. Kada Aleksandar Vučić jednog dana bude rekao – ljudi, dosta sam dao ovoj zemlji, idem ja, sada ću se baviti svojom porodicom. U tom trenutku Srbija gubi svoju poziciju. Gubimo svoju komparativnu prednost. Mi tada postajemo ono što su i druge zemlje u regionu, bez ikakvog nipodaštavanja. Neće niko tolerisati da se vi viđate sa Rusijom i Kinom, a posle sa predsednicom EK. To niko neće tolerisati. Moraju ljudi da shvate koliko je ovo specifičan trenutak u kome živimo. Mi svi zajedno moramo da podupremo sve ono što radi predsednik Aleksandar Vučić. Da izguramo za njim maksimalno taj put koji on krči. Ova vremena će se teško ikada ponoviti - zaključila je Brnabićeva.

BONUS VIDEO: Okretanje slavskog kolača, SNS proslavlja Svetu Petku