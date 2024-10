MINISTARKA MESAROVIĆ REAGOVALA NA IZJAVU PONOŠA: Uvrede i laži koje iznosi samo potvrđuju da je on najveća bruka za vojničku uniformu

MINISTARKA privrede, Andrijana Mesarović, reagovala je na sramnu izjavu Zdravka Ponoša kojom je uvredio premijera Miloša Vučevića.

Andrijana Mesarović, Foto: Grad Novi Sad

Ona je na svom Instagram nalogu napisala:

-NATO general i osvedočeni srbomrzac Zdravko Ponoš je poslednja osoba na ovom svetu koja ima pravo da pominje ime premijera Vučevića, a kamoli nešto drugo. Uvrede i laži koje iznosi samo potvrđuju da je ovaj opskurni lik najveća bruka za časnu vojničku uniformu. O svima nama govore naša dela, a Ponoš ih nema. Iza Ponoša su ostala nedela - opustošena Vojska Srbije, pretapani tenkovi i vojno oruđe, prazne kasarne. Imamo posla sa osvedočenom štetočinom i lažovom kojem je mesto u mišjoj rupi, i pametnije bi mu bilo da iz nje ne izlazi.

Za razliku od vremena kada je na vlasti bila Ponoševa žuta banda, danas je Srbija samostalna, nezavisna, slobodarska zemlja. Danas se u Srbiju vraćaju svi oni koji su je napustili zbog žutog pljačkaškog rezima, jer nisu imali šta da jedu dok su se oni gostili po ambasadama na konsultacijama.

Srbija je danas prepoznata u svetu po jakoj ekonomiji, po liderskoj poziciji u stranim direktnim investicijama, po investicionom rejtingu, po fabrikama najvećih svetskih imena. I oni koji su uništavali Srbiju, danas žive i uživaju u novim auto putevima, u Beogradu na vodi, brzoj pruzi, i svemu onom što je stvoreno poslednjih 12 godina za vreme vlasti naše Srpske napredne stranke. Nama je, za razliku od Ponoša i njemu sličnih, stalo do Srbije, do zastave Srbije, do Kosova i Metohije, do svega što je za naš narod sveto.

Podsetimo, Ponoš je izjavio :

Nije u redu što ovog Vučevića ne ponizi samo ko žuri na prevoz. Tako i Fon der Lajen. Otkazala sastanak s njim jer se video sa ruskim ministrom. Kao da je on birao s kim će da se vidi. U stvari da se slika. 0n je hteo samo da bude njen kućni ljubimac, kao i šef mu. Nije razumeo da u kolonijama drže samo po jednog kućnog ljubimca.

Nije u redu što ovog Vučevića ne ponizi samo ko žuri na prevoz. Tako i Fon der Lajen. Otkazala sastanak s njim jer se video sa ruskim ministrom. Kao da je on birao s kim će da se vidi. U stvari da se slika.



0n je hteo samo da bude njen kućni ljubimac, kao i šef mu. Nije razumeo… — Zdravko Ponoš (@ZdravkoPonos) October 27, 2024