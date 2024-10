SNS PROSLAVLJA SVETU PETKU: Svečanost upriličena u prostorijama stranke na Novom Beogradu (FOTO/VIDEO)

SRPSKA napredna stranka na Novom Beogradu danas je obeležila slavu Svetu Petku.

FOTO: Novosti

Obratila se ministarka Žarić Kovačević

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije Jelena Žarić Kovačević, koja je i bila kuma ove svečanosti, kratko se obratila javnosti i svima prisutnima.

FOTO: Novosti

Ona je svim Srbima čestitala krsnu slavu i poslala poruku iz sedišta SNS-a punu mira i ljubavi.

- SNS se okupila danas ponovo da pokažemo da nosimo u srcu ono što slavimo, a to su vera i tradicija. One nas vode kroz političko delovanje, jer smo u njemu iskreni. SNS je politikčka organizacija koja je najbrojnija u Srbiji i kao takvi imamo veliku odgovornost da kao i danas tako i svakog dana stanemo pred građane Srbije jer su nam oni dali legitimitet. Imamo veliku odgovornost da im pokažemo zašto Srbija zaslužuje baš nas da je vodimo. Zaključiću sa tim da moramo više da radimo, budemo bliži grašanima i zajdenos a njima rešavamo probleme, da ih saslušamo. Želim nam da budemo dobri ljudi, da radimo više, da više volimo i praštamo, da uvažavamo jedni druge. Da pokažemo da smo ono što smo i do sada bili jedan veliki tim i porodica koji će Srbiju voditi napred... Da smo mi ti koji smo potrebni Srbiji da sebe učinimo boljim i da vodimo zemlju na putu napretka kako bi građanima obezbedili bolji život i stabilnost... - rekla je ona.

Slavu je za kraj čestitao i premijer Srbije i predsednik SNS-a Miloš Vučević.

Okretanje kolača

Kao što i običaju nalažu u prostorijama stranke je u čast slave Sveta Petka upriličeno i okretanje slavskog kolača.

FOTO: Novosti

Počela slava

U prostorijama SNS kupili su se brojni zvaničnici, članovi i simpatizeri ove stranke. Među njima su Toma Nikolić, Adrijana Mesarović, Irena Vujović, Miliš Vučević, Ivica Dačić, Arno Gujon, Petar Petković, Goran Vesić, Zoran Đorđević...

FOTO: Novosti

Tu su i Nikola Selaković, Tomislav Momirović i Damir Handanović.

Među pristunima je i ambasador NR Kine Li Ming.

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

Kao i prethodnih godina svečanost je upriličena u prostorijama stranke na Novom Beogradu.

Goste je dočekala Jelena Žarić Kovačević.

Prisutan je veliki broj zvanica, a sto je ispunjen raznim slanim i slatkim jelima.

Predsednik Vučić čestitao slavu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podelio je na Instagram stranici snimak sa gradilišta EKSPO 2027 u Beogradu i time čestitao slavu svima koji slave.

BONUS VIDEO: Specijalni izaslanik predsednika Srbije na samitu zemalja BRIKS