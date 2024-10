"TO NISU ZELENAŠKE, VEĆ LUDAČKE KAMATE": Vučić o bankama i novom zakonu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je u emisiji na TV prva o novom zakonu o bankama.

Foto N. Fifić

- Lepo, zarađujete mnogo. Nikada nismo ugrozili poslovanje banaka, e sada ćete da dobijete odgovor države pošto zarađujete nenormalno velike pare. Mnogo je važno da pokažemo brigu o građanima. Lepo je banke, vi imajte profita, ni u šta vam se ne mešamo, nigde vas ne teramo da nešto finansirate što ne morate da finansirate pa da imate npielove, nenaplative kredite, ništa. Ništa od toga država ne radni ni na koji način. E pošto je tako, pokažite poštovanje prema državi, a ne uzimate ljudima 28 odsto na kartici na dozvoljene i nedozvoljene minuse. Pa ko to da plati, ko to da izdrži. Jel ste vi bre normalni, pa gde to ima. To nisu zelenaške kamate, to su ludačke kamate. E sad više ne može. Sad ćemo da donesemo zakon, ako vam se sviđa sviđa, ako vam se ne sviđa ne sviđa. Ali mi takođe, moramo da držimo povoljan ambijent za banke, ne smemo da ulazimo u sukobe, zato što je to deo naše finansijske snage.