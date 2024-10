VUČIĆ OTKRIO ŠTA MU JE PUTIN REKAO: "Ukrajinci bi da bombarduju Moskvu, ali na Zapadu imaju drugačiji plan"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o razvoju situacije na ukrajinskom ratištu.

Foto Predsedništvo Srbije

- Meni je Putin rekao da je Ukrajina napravila najveću grešku oko Kurska. Video sam sinoć Putinovu izjavu, ja sam rekao i Ursuli sve javno oko Kurska. Putin mi je rekao da je to najveća greška ukrajinskih snaga, da će najviše elitnih vojnika da izgubi - kaže Vučić.

Predsednik kaže da se sad u svim zapadnim štabovima razmatra mogućnost napada u perimetru od 200 do 300 kilometara.

- Ukrajinci bi da bombarduju Moskvu, ali na Zapadu znaju da je to greška u svakom smislu. Zato razmišljaju u perimetru od 200 do 300 km da se tuku skladiša municije. Preciznim naoružanjem zapadnog porekla to može da bude uništeno, ali pitanje je kakva će ruska reakcija biti. Postoji jedna nepoznatau jednoj jednačini, a to je ruski odgovor. Da li će ruski dogovor biti udarac na neku drugu, treću teritoriju ili upotreba nekog drugog moćnijeg oružja - kaže on.

Navodi da sve što je rekao se ispostavilo kao tačno.

- Zapad ne sme da izgubi, a i Rusija ne sme da izgubi. Svi ćemo da izgubimo, nigde tu sreće nema - zaključuje Vučić.