VUČIĆ NA TV PRVA: Moramo da vodimo svoju slobodarsku i nezavisnu politiku! Ne ispunjavam želje stranaca, navijam samo za Srbiju i naš narod

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, bio je gost "Jutra" na TV Prva.

Na početku gostovanja Vučić je istakao da ni jedan razgovor koji je imao prethodnih dana nije bio lak.

- Nešto malo lakše je bilo sa Ficom i Orbanom... Svi su razgovori bili važni - rekao je on.

- U tih 42 za BRIKS je 55 odsto koji su za stranku čiji sam član. SNS je uvek predstavljao Srbiju i sve različitosti u njoj. Moje direktno izjašnjavanje o bilo kojoj strani donosi jasnu prednost. Morao sam da kažem istinu o tom pitanju. Naša zemlja je postala poprište hibridnog rata svih spoljnih službi koje učestvuju u sukobu u Ukrajini, neki i na Bliskom istoku. Neki i na Pacifiku, i svi oni žele da imaju svaku teritoriju pod svojom kontrolom - kazao je on.

Predsednik ističe da stalno slušamo međusobne optužbe dve strane koje su iste, i služe se istim metodama. Dodaje i da su teške međunarodne okolnosti, govoreći o tome da li Srbija ostaje na putu EU.

- Imate oštru podelu u Srbiji protiv koje se protivim. To je podela EU i BRIKS, te volimo Rusiju te mrzim Zapad. Bila je jeziva kampanja protiv Ursule i Analene Berbok, to ne smemo da radimo... Ja sam noćas u 11 sati završio večeru sa Ursulom a jutros sam u 7 bio na aerdoromu... Ne možete da vodite kampanje protiv bilo koga, jer ti ljudi zapošljavaju 83 hiljade ljudi u našoj zemlji... To znači da preko 300 hiljada ljudi živi od toga. Mi to ne bismo imali da nema tih fabrika. Neko mora da ima malo mozga i da malo to razume - rekao je Vučić.

Kako kaže, Srbija mora da vodi računa o svakom gostu i da se neretko ponašamo kao da smo Indija ili Kina.

- Nismo i nećemo to ni biti... Ukoliko ne budemo zbrisani u svetskom sukobu imaćemo veći broj stanovnika. Molim ove što mi tobož pomažu da to ne rade više, i molim narod da mi veruje da znam šta radim. Bolje nego bilo ko drugi. Najduže sam na vlasti i da sam najgluplji naučio bih sve - rekao je on.

Napomenuo je da će mržnja u medijima prema Rusiji još jačati, te da ga ljudi biraju za predsednika jer racionalno donose odluke i realno sagledaju celu sliku.

- U međuvremenu nam je sve do te mere obojeno da sebe dovodimo u opasnost i da nismo u stanju da razumemo šta se oko nas događa... Dovedeni smo u tešku situaciju i niko ne razume kako je teško razgovarati i sa Rusija i Evropljanima - rekao je Vučić.

- To mogu ja da uradim. Što se tiče Vučevića, nije to pitanje do njega, ništa on loše nije uradio. Suština je u tome da ne može Ursula da podnese da joj okače na društvenim mrežama da se Vučević sastao sa ruskim ministrom, pa onda sa njom. Za njih je to nemoguće, za nas je to potpuno normalno. Vi ljudi ne razumete kakva je atmosfera - kazao je predsednik.

On dodaje da u Evropi misle da je mnogo težak čovek, ali da znaju da uvek drži reč i da ne govori neistine.

- Pred 25 ili 26 predsednika i premijera su tražili da im objasnim kako mi ne uvodimo sankcije Rusiji. Ja sam bio sam, oni me svi gledaju, i ja onda počnem da se borim. Da se "bijem", uzvraćam udarce. Da li je to lako? Ne, mnogo je teško. Da li mi je bilo lako da Putinu kažem da neću doći u Kazanj. A znate li kakve bi posledice bile da sam otišao i otkazao druge sastanke. Znate li kakve bi posledice bile u naredne tri i po godine. A ja sam sačuvao poštovanje i jedne i druge strane. Politika Srbije se ne menja u kafani preko noći - naglasio je predsednik.

Kako kaže prmenio bi svoju politiku o putu ka EU, da interese Srbije vidi u nečem drugom, a to trenutno nije situacija.

- Videli su da sam se borio i sa jednim i drugima, i da se borim za interese Srbije. Nemam nekom ko mi šalje poruke šta ću da kažem i šta ne smem da kažem, ja to ne slušam... Slušam Srbiju u smislu njenih potreba - kazao je Vučić, aludirajući i na BRIKS i na EU.

Predsednik je dodao da sve televizije žive od "ćupa" države.

- Srbija se nalazi na evropksom putu, čuvamo prijateljstvo sa Rusijom, sa Kinom imamo izuzetne odnose - rekao je Vučić te dodao da Srbija do sada nema uvedene nikakve sankcije.

Prosečna stopa rasta u EU, kako kaže predsednik, iznosi 0,85% van Evrozone, a u Srbiji 3,9-4,0% bila bi i veća da nije bilo suše.

- Zaostajemo već 500 godina, ali brže napredujemo. Priča se o ruskoj ekonomiji, i ona je ratna i teško funkcioniše. Juče je Rusija podigla refernete kamatne stope, a zamislite da su kod nas 30 % kamatne stope, kod nas je 5. Samo da ljudi to imaju u vidu... Za mene je iznenađenje kako se drže, ali ta ekonomija je slabija nego naša proporcionalno broju stanovnika. Naoružavamo se brže nego drugi, gradimo puteve brže od drugih... Pojedoh se kakod a u svakoj sferi budemo uspešni... Nema štrajka u našoj zemlji koji nije bio podržan od strane svih nas, eto 'mora država', e pa ne mora. Što moraju da se povećaju plate? - rekao je Vučić.

Predsednik ističe kako pojedincima nikada nije dovoljno i to tako ide jer država mora da bude kriva za sve.

Kako kaže nema razloga za brigu kada je u pitanju unutrašnja politika, ali da postoje druge stvari koje ga brinu.

- Ljudi iz MMF-a su napisali da smo impresivni... Ni na vašoj televizijis e to nijje počitalo, a tek na RTS-u, to za njih nije vest. Rezultate pohvale i Tusk i fo der Lajen. Razlgo za brigu je budućnost Srbije. Ludilo se produbilo i proširilo - rekao je on, te dodao da će učestvovati na plenarnoj sednici Evropske političke zajednice sa Zelenskim, Orbanom, Erdoganom i Makronom.

Dodaje da ne zna kako da kaže istinu a de se pritom dopadne nekom.

- Istina je, ako Boga znate zaustavite rat. Ljudi neće imati šta da jedu, neće imati struje... za tri godine nigde neće biti struje. Niko neće da kopa, svi hoće u menadžere - kazao je Vučić.

Vučić ističe da će Srbija ubuduće dobro razmisliti o izvozu struje kada je u pitanju izgradnja vetroparkova.

- Nismo nikada ugrozili poslovanje banaka, e sada ćete da dobijete odgovor države jer zarađujete nenormalne pare... Nemoj brate mili da marža bude 36%, nemojte to da radite ovoj zemlji i da mislite da smo budale. Baš čekam da vidim šta će komisija za zaštitu konkurencije da kaže - rekao je on, te napmenuo da će mere morati da budu 'silaz dole sa cenama'.

Prema rečima predsednika neće dozovoliti nikom da se igra sa državom.

- Ja ću prvi dan kad ne budem imao posetu, obići prugu od Ekspa do aerodroma i do Prokopa. Sve mora da bude gotovo do prvog decembra 2026. ukoliko ne budemo svi zbrisani - rekao je on.

- Putin mi je rekao da je Ukrajina napravila najveću grešku oko Kurska - podelio je predsednik detalje razgovora sa ruskim predsednikom.

- Detalje iz lične note neću reći, ali on je to već radio ranije. Razmatra se sada mogućnost u zapadnim štabovima. Ukrajinci hoće da bombarduju Moskvu, ali na Zapadu znaju da je to greška. Zato razmišljaju o perimetru od 200-300 kilometara da tuku skladišta municije i aerodrome.

- Postoji jedna nepoznata u toj jednačini, a to je ruski odgovor na to sve. Hoće li to biti udarac na teritoriji Ukrajine, ili nova vrsta naroužanja... Pošto vidim kuda ide to sve zabrinut sam. Sve što sam govorio se pokazalo kao tačno i zato ih sve molim da naprave mir. Rusi imaju primer Srba iz Krajine i zato neće lako da prihvate mir. Zapad ne sme da izgubi, a ni Rusija, i šta imate onda... Pa svi ćemo da izgubimo. Nigde tu sreće nema. Najviše bih voleo da to sutra prekine, neka bude kao u Koreji kako god - kazao je Vučić.

Vučić dodaje da podkast Džoa Rogana i Trampa, ima zaista veliku gledanost, te da i Tramp i Kamala ima strašno dobru kampanju.

- Nešto govori i činjenica i da je Bezos zabranio da se Vašington post izjasni za Kamalu... Bijonse koja dođe i kaže da je tu kao majka, zvuči patetično ali i dobro jer se Kamala trudi da izvuče žene, a Tramp preko Rogana muškarce - rekao je Vučić komentarišući brojne poznate ličnosti koje doprinose pozitivni kampanji.

- Ako Tramp pobedi i on ima poluge uticaja na Zelenskog, dakle moraće da posluša. A šta ako Putin kaže ne? Šta tada da radimo? Pitanje je sadržaja toga šta će tramp da kaže... Šta i ako Kamala pobedi? Siguran sam da ona neće ići sasvim sa politikom Bajdena - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da će Srbija iduće sedmice spremiti odgovor na to šta ako Tramp pobedi.

Predsednik je pomenuo i jučerašnju konferenciju sa Ursulom fon der Lajen, kada je tokom njegovog obraćanja "neko" u sali dobacio predsedniku.

Kaže da je novinarka nasela na propagandu Šolakovih medija, zato što je upotrebila reči iz njihovog naslova.

- To neko znači čovek iz naroda? Reaogvao sam pristojno, i zato sam mu rekao da ne mogu da ga vaspitavam... Naime dobio sam pitanje Fans Presa, pristono izrečeno, i odgovaram na to, i u sred odgovora kamerman mi dobacuje... Zamislite, zato u Šoakovim medijima ne navode da je bilo reči o novinaru, kojima odgovaram čak i kada nemaju reč. Reagovao sam, jer ja za razliku od drugih pozivam sve novinare i svima odgovaram - kazao je Vučić.

- Bilo bi glupo da se plašim pitanja ljudi koji se mojim poslom bave usputno, eventualno pola sata dnevno ako se posvete... Meni je Krstić poslao poruku i rekao 'u naše vreme da se ovako nešto desilo taj više ne bi video ni predsednika ni predsedništva'... Normalno je da čovek koji nema kapacitet da govori o meni da sam psihopata, i to sam juče video, a ovo ranije ubica, bitanga, sotona pa to je samo usput - rekao je Vučić, te dodao da to ništa nije slučajno i sistemski uređeno da bi se vršila dehumanizacija i kriminalizacija njega samog.

Poplave u Obrenovcu, Tavnava i budžet, upucan Saša Janković, samo su neke od laži opozicionih medija na koje je predsednik podestio.

- Ja sam juče shvatio da je Gaga tukao Bjelogrlića. On je žrtva pošto nije dobio kaznu, a Gaga Antonijević je svojim licem tukao šake Bjelogrlića - ukazao je Vučić.

- Pa šta su mu ideali da tuče koga stigne - kaže Vučić o izjavi Bjelogrlića.

Podsetio je da je Gaga Antonijević dobio deset puta ozbiljnije batine od Borka Stefanovića, ali da se protestvovalo 7/8 meseci zbog krvavih košulja.

- Sve nam je tako u zemlji. Ali na kraju ljudi vide istinu. Sve je to život, dobro potuku se ljudi, svakome bi bilo žao samo da je rekao 'žao mi je, neće mi se ponoviti', a ovo... Ovo je odvratnije od toga što je uradio. To da vodi zemlju? Ajde bre nauči da kažeš obično izvini, pa svakome se dogodi. Ali ne možeš da kažeš, jer ti misliš da si politička veličina. U ovoj zemlji ima mnogo njih koji misle da će biti predsednici, pa evo ja više neću pa im neću biti smetnja - rekao je Vučić.

O izjavi Vesne Mališić da će biti napravljeni putevi, ali da neće ostati ništa od demokratije, predsednik kaže da oni nikada nisu mogli puteve da izgrade.

- Sve je to moglo u njihovo vreme. O demokratiji pričaju? Sve minute imao Đilas, svu kreativu Šaper. Sve je bilo pod jednom kapom! Kažu opozicija imala "Pravdu". U pravu su, to je bio jedan strašno moćan medij - kazao je on kroz smeh.

Kaže da je lepo što je Borko Stefanović pohvalio našu zemlju, kada je rekao da bi bio u zatvoru da živimo u zemlji BRIKS-a.

- Toliko je želeo da se dodvori američkoj i engleskoj ambasadi, da je priznao da živimo u demokratiji - rekao je predsednik.

O izjavama Branka Ružića, predsednik kaže da je to sve pomalo tužno.

- Ne kažem ja da Đilas ima 619 miliona, već je Đilas to napisao. A ovo drugo, pošto Vučić nije čoek, e pa stvorio je taj sistem koji vi nikada nećete. Sve će to biti uređeno rekonstrukcijom Vlade i verujem da će dobro doneti svim građanima Srbije. Sit sam svih ucenjivača i onda će narod imati priliku ponovo da odluči. A o malim partnerima da ne pričam - rekao je Vučić.

O imenovanju Tonina Picule, Vučić kaže da "živ nije" i da tri noći neće spavati pred dolazak Picule u Beograd.

- Imaće on susrete sa vima iz Evropksog parlamenta. On je tražio sankcije za našu državu, optužio SPC, svašta govorio protiv naše zemlje, protivio se rezoluciji o Jasenovcu a pozivao za onu u Srebrenici. Tonino Picula nikada neće voditi politiku Srbije, i da ima 100 života. Neće voditi do maja 2027, a i trebaće još mnogo vremena da prođe da bi neko kao on mogao da naređuje nekome... Moraće lepše da govori o Srbiji i da govori istinu, i da se izvini za optužbe i onda će moći da razgovara sa mnom. Iako ne mora da razgovara sa mnom, ali ima on ove svoje Evroparalamnetarce. Politiku Srbje vodiće oni koje su birali ljudi Srbije - rekao je Vučić.

O rezultatima istraživanja Demonstata, koja pokazuju da su ljudi zadovoljni životom u našoj zemlji, Vučić kaže da pripadnici opozicije koji su protivni ipak su iskoristili subvencije Srbije za privatne svrhe.

- Uzeće ih i iduće godine i on i tata. Nastavićemo da ih hipnotišemo, živeće sve bolje - rekao je Vučić o izjavi Miroslava Aleksića.

- Ja verujem samo jednoj agenciji. Pri tome se Demonstat trudi bar za razliku od drugih, ali ja imam drgu agenciju koja ne greši +/- 1, tu na godišnjem nivou pomeranja su oko 0,2 ili 0,3 - rekao je predsednik.

Vučić kaže da je FK Partizan dobio 2 miliona evra da bi mogao da igra i nemguće je razgovarati racionalno sa ljudima o tome.

- Partizan je sad sam izabrao upravu. Tražili pare mi im dali, daćemo im još, ali to nije beskonačni ćup. Daćemo im više jer je Zvezda isplatila poreske obaveze, a Partizan je platio poreske dugove... I košarkaški klub Partizan će dobiti više novca. Ja sam zahvalan i Neši Milšpedu i Nikoli Petroviću koji im daju novac, to su Partizanovci... FK Zvezda i KK Partizan nemaju obaveza prema državi i čestitam im na tome. Zvezda mora da bude jača nego što je bila u Monaku, ono je bilo mnogo teško za gledati... Nije pitanje rezultata drugačije se igra. Reprezentacija mora takođe da bude bolja, tu već ima promena, biće ih još. U sportu smo uspešni, dva košarkaška kluba su među prvih 12 u Evropi, ali ne postoji ni jedan klub u Evropi koji ima veću podršku od države od KK Partizan i KK Crvena Zvezda... Pričamo o čistom kešu. Ali mi smo zadovoljni oni dobro repreznetatuju našu zemlju, daj Bože da u fudbalu budemo među prvih 12 u Evropi - rekao je Vučić.

Pozvao je građane da dođu u Leskovac da gledaju utakmicu protiv Danske, a da sledi i utakmica Zvezda-Barselona.

- Pozivam ljude da dođu na srpsku tvrđavu u Leskovcu, da pobedimo Dance - rekao je on.

- Hvala svima što vole svoju Srbiju i razumeju potrebe svoje države - zaključio je on na kraju gostovanja.

