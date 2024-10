VUČIĆ OTKRIO KOLIKO JE LJUDI PROTIV ISKOPAVANJA LITIJUMA: Broj je prepolovljen i još se smanjuje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je broj građana Srbije koji su protiv eksploatacije litijuma prepolovljen i da se dalje smanjuje.

Foto: TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Imali su u jednom trenutku 83 odsto ljudi koji su bili izričito protiv iskopavanja litijuma. Taj broj se prepolovio i biće još manji. Juče je bio veliki broj građana Srbije iz cele naše zemlje na tom skupu, maksimum 1.300, ako se ne varam - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše jučerašnji protest u Loznici i tvrdnje predsednika stranke Srbija centar Zdravka Ponoša da je njihov najveći rezultat taj što je sada sve veći broj ljudi protiv iskopavanja litijuma.

Vučić je dodao da je toliko bilo ljudi sve zajedno sa pripadnicima službi bezbednosti i novinarima.

- Maksimalno je u jednom trenutku, zajedno sa svim našim pripadnicima, dakle policije i ostalih bezbednosnih snaga, hitne pomoći i ostalima i novinarima bilo sve ukupno 1.300 ljudi, to je bilo maksimum. Ali, to je veliki broj ljudi i ja im čestitam na tome, okupili su ih iz cele Srbije, ponajviše iz Šapca i Valjeva. Saslušali smo ih, čuli smo šta je to što imaju da kažu, razumeli smo sadržaj njihovih poruka, što ne znači da smo saglasni s tim i vodićemo računa da svim ljudima koji slično misle pružimo adekvatan odgovor - rekao je Vučić.

Naglasio je da će taj odgovor biti zasnovan na stručnom znanju i na potrebama zemlje, kao i na interesima građana Srbije.

- To je u svakom slučaju veliki i važan skup - primetio je Vučić.