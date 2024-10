NE STAJE MRŽNJA PROTIV VUČIĆA I NAŠE DRŽAVE: Šolakove "Vijesti" nastavile kampanju, optužuju Srbiju da koči put Crne Gore u EU

SRBIJA je ljubomorna na Crnu Goru, a predsednik Aleksandar Vučić je zabrinut jer bi "mlađi brat" mogao da uđe u Evropsku uniju 2028. pre naše zemlje koja kasni sa reformskim procesom. Iz tog razloga Vučić iznosi oštre poruke kako bi destabilizovao prilike u susednoj državi.

Foto: Printscreen

Ovo je još jedna teza koja je juče plasirana iz Podgorice, preko teksta "Podmeću požare da "mlađi brat" ne pobegne u EU" u "Vijestima", mediju pod kontrolom ovdašnjeg tajkuna Dragana Šolaka, koji je perjanica u napadima na Beograd - da se meša u izbore, komanduje pojedinim strankama vlasti, prodaje oružje...

Da u Crnoj Gori pre četiri dana nije odjeknula vest da je Specijalno državno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i nekadašnjeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića zbog "stvaranja kriminalne organizacije" možda bi i neko poverovao da je naš sused lider po vladavini prava na Balkanu, što je i osnovni kriterijum za put ka Evropskoj uniji. Ovako, teško.

Godinama su, dok su trajale te velike reforme, iz Podgorice stizale vesti da su kriminalni klanovi u sprezi sa državom, na kraju su i podignute optužnice, ali ni to nije dovoljno da se opet proturaju zamene teza da Srbija napada Crnu Goru, jer je ljubomorna na njen napredak, pa želi da je spreči u jurišu ka EU. Istovremeno, pripadnici crnogorskih kriminalnih klanova su na poternicama Srbije, ali i brojnih drugih zemalja.

Ništa ne radimo protiv O ČESTIM medijskim napadima na njega, predsednik Vučić je govorio nedavno u Tivtu tokom Samita "Proces Brdo-Brioni" kada je rekao da će "Srbija da nastavi da gradi dobre odnose, ali da neće dozvoliti da bude džak za udaranje". - Šta je to Srbija ili iko iz Srbije činio protiv Crne Gore? Da li je Srbija uzela 14 odsto teritorije Crnoj Gori? Je li glasala negde za to da se uzme 14 odsto teritorije Crnoj Gori? Nije. Dali Srbija poštuje međunarodne pravne norme i sve rezolucije UN i Povelju UN? Poštuje. A da li Crna Gora poštuje? Što ne poštuje Rezoluciju SB UN 1244? - zapitao je Vučić.

Možda će u praksi da se pokažu evropske vrednosti Crne Gore danas, kada skoro godinu dana posle brojanja nešto više od pola miliona ljudi, na videlo konačno izađu rezultati popisa prema polu i starosti, državljanstvu, nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti, veri, maternjem jeziku i jeziku koji se uobičajeno govori. I insistiranje Beograda da se zaštite prava Srba koji su prema svim popisima do sada činili oko trećine stanovništva, tumačeni su kao napadi na stameni i progresivni Montenegro. A to što se stanovništvo broji mesecima, uz providnu priču o tehničkim problemima, sigurno nije po evropskim kriterijumima.

- O kakvim to evropskim vrednostima govori Crna Gora ako je joj je pola bivšeg državnog vrha u zatvoru ili se brani sa slobode u sudskim procesima - pitao je profesor Spasoje Tomić i podsetio da se iza rešetaka nalaze Katnić, Lazović, ali i njegov sin Petar, nekadašnji agent ANB-a, te bivši direktor Uprave policije Slavko Stojanović, čiji je kolega Veselin Veljović pušten da se brani sa slobode isto kao i bivša predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, dok je njen sin Miloš i dalje iza spuških rešetaka.

Printscreen/Vijesti Milivoje Katnić

Tomić za "Novosti" podseća i na hapšenje direktora Privrednog suda Blaža Jovanića, direktorke Agencije za sprečavanje korupcije Jelene Perović....

- Podmukla igra "Vijesti" koja medijski sa Srbima u Crnoj Gori igra igru šargarepe i štapa dostigla je svoju kulminaciju u tekstu koji je napisan u antisrpskom tonu, gde se država Srbija i srpski predsednik Vučić optužuju da podmeću nekakve požare po Crnoj Gori, aludirajući verovatno na čuveni istorijski spin o Aleksandru Karađorđeviću kao nekakvom palikući - istakao je Tomić, dodajući da je zanična Crna Gora priznala tzv. Kosovo, i na taj način direktno zadrla u suverenitet Srbije.

Naš sagovornik podseća da je službena Podgorica više puta glasala protiv Srbije i da su za vreme DPS Srbi u Crnoj Gori bili apsolutno diskriminisani.

- To je jedan deo priče. Drugi je da su Crna Gora, odnosno njeni klanovi kavački i škaljarski, zapalili region i izvršili više desetina egzekucija, da je Crna Gora trideset godina razvijala samo jednu granu privrede, a to je šverc od cigareta do kokaina i raznih tableta. Treći deo se odnosi na srpskog predsednika, koji im u potpunosti ne odgovara, jer je na pozicijama srpskog integralizma, a svako ko je na takvim pozicijama njima ne odgovara. Odgovaraju im samo oni koji ne bi brinuli o svojim sunarodnicima, a takvi, na žalost koncerna "Vijesti", na vlast u Srbiji mogu doći nikada.