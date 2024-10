HRVATI I DALJE PRIČAJU O VUČIĆU: On je ukrao šou u Dubrovniku, došao je da bi branio KiM u sastavu Srbije! (VIDEO)

NAKON posete Dubrovniku i prisustva na Samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa, predsednik Srbije Aleksandar Vučić danima je glavna tema regionalnih medija, u prvom redu hrvatskih.

Voditelj RTL-a:

"Je li se sve u Dubrovniku svelo na šou Aleksandra Vučića s obzirom na njegove stavove? Zašto ga i pozivati?"

Mate Mijić - analitičar:

"Problem je što naša politika već duže vreme ima razumevanje za njega, kao da se radi o nekoj hroničnoj bolesti 'moramo razumeti Vučića, on boluje od terminalog velikosrpstva'..."

Voditelj:

"Je li to zapravo kontinuitet politike sedenja na dve stolice - malo sa Briselom, malo sa Moskvom? Tu isto nema ništa novo."

Krešimir Macan - analitičar:

"On je došao u Hrvatsku, na NATO skup, proukrajinski, i on dolazi tu prvenstveno zbog stava da se 'ne može dirati teritorijalni integritet Ukrajine pa se ne može ni Kosovo'. To je njemu ideja!"

Mate Mijić:

"Samo je veliko pitanje zašto mi dopuštamo da nas ponižava u tom njegovom šou, zašto imamo razumevanja za njega?"

