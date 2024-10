SA ČEŠKOM DOPUTOVALA I ANTIRUSKA HISTERIJA: Đurić odbio da odgovori na naučno-fantastično pitanje o hapšenju Putina

ZVANIČNU posetu češkog ministra spoljnih poslova Jana Lipavskog Beogradu obeležile su poruke o tradicionalnom prijateljstvu i perspektivama saradnje naših dveju država, ali je u paketu sa češkom delegacijom u Beograd doputovala i antiruska histerija koja je eksplodirala u vidu izveštaja portala „Novinki“ o navedenoj poseti.

Dok sa jedne strane šefa srpske diplomatije Marka Đurića u delu javnosti bije glas prozapadnog političara, sa druge strane ugledni češki portal i novinar Vojteh Bauer optužuju Đurića i njegovu pres-službu za proruska osećanja i nespremnost da odgovaraju na pitanja o Rusiji.

Evo kako u tekstu novinara koji je u Beograd doputovao u sastavu češke delegacije izgleda komunikacija sa srpskim Ministarstvom spoljnih poslova.

https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-zadrzeli-byste-putina-srbsky-ministr-na-tiskove-konferenci-s-lipavskym-odmitl-odpovidat-na-otazky-40492663

Bauer navodi da je nameravao da na konferenciji za novinare nakon susreta dvojice šefova diplomatija postavi pitanje o tome da li je Srbija spremna da po međunarodnoj poternici uhapsi predsednika Rusije Vladimira Putina ukoliko on poseti Srbiju, ali da mu nije pružena prilika za to iako je on o svojoj nameri dan ranije obavestio pres-službu Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Tu se kolega Bauer ne zaustavlja, već ministra Đurića optužuje i za nespremnost da mu da intervju, jer su među pitanjima bila i ona o „ruskom agresorskom ratu u Ukrajini“.

Bauer navodi da se Đuriću ove teme nisu dopale, i da je, umesto toga, njegova pres-služba insistirala da intervju bude fokusiran na srpsko-češke odnose, te da na kraju intervju nije ni realizovan zbog nepostojanja saglasnosti o temama razgovora.