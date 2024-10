ERDOGAN IMA MNOGO IDEJA KAKO DA SE SAČUVA MIR Vučić: U skladu sa tim ćemo pokušati da pokazujemo nešto drugačije signale prema BiH

PREDSEDNIK Vučić je izjavio na sastanku sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom da je suština svih razgovora sa turskim predsednikom da se očuvaju mir i stabilnost u regionu, jer je tada ekonomska saradnja moguća.

Foto: Z. Jovanović

- Sve ovo o čemu govorimo, povećanje trgovinske razmene, povećanje razmene u sferi usluga, ekonomski napredak - sve to je moguće samo kada imate mir i kada imate stabilnost. Ja sam zahvalan Erdoganu što uvek, čak i onda kada nismo bili u potpunosti saglasni, da smo mogli da razgovaramo. Erdogan ima mnogo ideja, kako da se trajno sačuva mir i u skladu sa tim ćemo pokušati da širimo i pokazujemo nešto drugačije znakove i signale prema BiH. Zahvalan sam predsedniku Erdoganu na tome što dobro razumeju probleme na Balkanu i što znaju da je mir i dijalog jedini način kako se ti problemi rešavaju. Turska je jedan od, ili najveći igrač na Balkanu i najmoćnija zemlja. Od nje očekujemo podršku u svim tim procesima i zahvalan sam Erdoganu što je uvek to želeo i uvek to naglašavao i što je uvek želeo da razgovara sa svima - kazao je Vučić.