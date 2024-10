"SVIMA NAMA BIĆE TEŠKO, SAMI ZNAMO KAKO PREŽIVLJAVAMO..." Primaoci socijalne pomoći u Leposaviću na mukama zbog samovolje Kurtija (VIDEO

VELIKI broj korisnika socijalne pomoći okupio se danas ispred kancelarija Centra za socijalni rad u Leposaviću. Okupljeni su došli iz straha šta će se desiti nakon najave tzv. kosovskih vlasti i poziva koji je uručio gradonačelnik Ljuljzim Hetemi o iseljenju iz prostorija do ponedeljka.

Foto: Printskrin

Primaoci socijalne pomoći finansirane od vlade Republike Srbije zabrinuti su i uplašeni jer preko Centra za socijalni rad dobijaju pomoć koju koriste za hranu, lekove i ostale potrebštine, ali i za decu kako bi ih opremili za školu.

Radosava Vukojević iz Leposavića koja boluje od astme, od socijalne pomoći kupuje lekove i najteže joj pada putovanje do Raške, a uplašena je da će i za socijalnu pomoć morati tamo.

- Jako sam bolesna, imam astmu, šećer, pijem lekove Medopar, pogledaj samo koliko lekova. Moram da idem u Rašku, šta ću, platim taksi pa me dovede do autobuske, pa me uvuče u autobus, pa tamo opet taksi, šta ću moram da kupim. Evo sine 550 dinara, dve pumpice i Berodual pumpica. Zabrinuta sam, kako nisam, dajte mi, sine, koliko možete od 1.000 za šećer i još jedne lekove - kaže Vukojević.

Danijela Ćosić takođe je zabrinuta zbog situacije u kojoj su se našli i najave o iseljenju CSR.

- Svima nama biće teško, mi sami znamo kako mesec do meseca preživljavamo. Živimo od te socijale, kao i sami što znate, ima i mladih, porodičnih ljudi koji stvarno žive od toga. Molim sve ljude na vrhu kao i našeg predsednika Aleksandra Vučića, eto žalosno bi bilo da ovaj narod koliko toliko je tu socijalu primao, da ostane bez toga. Teško nam pada, svima nama, ne pričam ovo u svoje ime, već i za sve ostale da je teško, teška situacija, ovo primanje jedino nam je, valjda neće da nam ukinu.Trošimo za namirnice, lekove, zbog dece i to jedva kraj s krajem stiže - kazala je Ćosić.

Violeta Aćimović, romkinja iz sela Kamen kod Leška ističe da živi od socijalne pomoći koju prima, a koju dobija upravo preko Centra za socijalni rad.

- Meni znači puno ova socijala. Hranim četvoro dece, živim od socijale od Srbije iz Leposavića i kad ima neka pomoć uvek nam daju i hvala im na tome. Puno nam znači, da ovo ne bude šta ćemo mi da radimo, da idemo na ulicu. Od ovoga kupujemo hranu za decu kako bi i deca išla u školu. Kako da idem u Rašku, moram da čekam u velikoj koloni, imam i malu unuku od dva meseca. Ako ne bude socijalne pomoći, teško nama - kazala je Jaćimović.

Direktorica Centra za Socijalni rad Nataša Nastić, pojasnila je čime se sve bavi Centar za socijalni rad i koliko će biti otežavajuće ako se ukine.

- Mi ćemo pokušati svim ovim ljudima da pomognemo, koliko god budemo u mogućnosti jer Centar za socijalni rad se bavi obradom kompletne dokumentacije koja se odnosi na sve novčane isplate, gde ljudi moraju da idu za Rašku da podižu, bavimo se smeštajem u domovima dece i odraslih lica, zbrinjavanje dece bez jednog ili oba roditelja, bavimo se svim razvodima gde ima dece, izdavanjem potvrda o pravu na roditeljstvo prilikom rađanja dece, ni jedno jedino dete ne može da se prijavi koje je rođeno na teritoriji opštine Leposavić, a da majka ne dođe ovde da uzme potvrdu, da nije lišena prava za roditeljsko staranje, vršenje procena, davanjem uputa za pratioce hendikepiranoj deci, pratioce starim licima, nezbrinutim licima, nasiljem u porodici i dečijim delikvencijom, narkomanijom, pomoći izbeglim i interno raseljenim licima, svim dodatnim što je potrebno, tako da naši korisnici, videli ste i sami ovde su u velikom broju došli iz straha za svoju egzistenciju i šta će se desiti - kazala je Nastić.

Podsećamo, gradonačelnik Leposavića Ljuljzim Hetemi uručio je zahtev u ponedeljak sa rokom od nedelju dana i doneo je odluku da iseli Centar za socijalni rad u Leposaviću, čije usluge koristi 1.500 građana iz najosetljivije kategorije stanovnika.

(Kosovo onlajn)

