"SAMO UGROŽENI SRBI NA KOSOVU I METOHIJI NEMAJU NIKAKVA PRAVA": Petković o Kurtijevoj antisrpskoj kampanji

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković snažno je osudio Kurtijevu antisrpsku kampanju da zatvori Centar za socijalni rad u Leposaviću.

foto Kancelarija za KiM

Prenosimo saopštenje u potpunosti:

"Aljbin Kurti je rešio da svoju prljavu i antisrpsku kampanju vodi preko leđa najugroženijih Srba na Kosovu i Metohiji zbog čega je doneo odluku da zatvori i Centar za socijalni rad u Leposaviću i korisnike i zaposlene izbaci na ulicu!

Na ovaj način on želi da više od 1.500 korisnika različitih vidova socijalne pomoći ostavi na ulici bez ikakvih primanja i pomoći, kojima je ona od životne važnosti.

Posle zatvaranja Privremenih organa, ukidanja dinara, zatvaranja Pošte i Banke Poštanska štedionica, Kurti je sada udario i na najosetljivije, one koji bez redovne mesečne socijalne pomoći ne mogu da prežive, kojima je socijalna pomoć države Srbije jedino primanje, na invalide, decu bez roditeljskog staranja, bolesne, nemoćne i stare.

To je pravo lice režima Aljbina Kurtija, ogoljena mržnja i zatiranje svega srpskog na Kosovu i Metohiji, a ako krene u realizaciju svog nauma, to će dovesti do novog talasa iseljavanja Srba sa ovih prostora, posebno opštine iz Leposavić. Zato on nema šta ni danas da traži u Leposaviću, i najavljuje nekakva porodilišta, jer on gde god dođe, donosi samo nesreću srpskom narodu. Srbi imaju svoja porodilišta i svoje bolnice.

O njegovom suludom naumu odmah smo obavestili i Miroslava Lajčaka, međunarodnu zajednicu i države članice EU, jer svuda na svetu socijalni slučajevi jesu zaštićene kategorije stanovništva, uživaju poseban stepen prava, samo ugroženi Srbi na Kosovu i Metohiji nemaju nikakva prava i Kurti pred očima međunarodne zajednice želi da ih obespravi i zatre."

