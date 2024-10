Evo za čije interese se bori opozicija koja traži zabranu iskopavanja litijuma (VIDEO)

OPOZICIJA je tokom borbe za zabranu litijuma jasno i glasno pokazala da li se bori za interese Srbije.

Foto: Printskrin

- Problem u tome što ste govorili jeste što vi etiketirate moje kolege koji su podneli predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici. Potpuno prenebegavši činjenicu da sedite među ljudima koji su predstavnici političke elite čija je politika dovela i do genocida i do ratnih zločina i do brojnih nesreća u zemlji. Sram vas bilo zbog toga, gospođo Brnabić - izjavio je u Skupštini Pavle Grbović.

Na to je predsednica parlamenta odgovorila.

- Hvala beskrajno što ste mu dali pravo na repliku, učinili ste veliku stvar, ne samo za ovu Skupštinu, nego za čitavu zemlju. Čovek je u Narodnoj skupštini rekao da je u Srebrenici počinjen genocid. Ne, u Srebrenici nije bio genocid, i to sam rekla ja, ali takođe su to rekli i gospodin Efraim Zurof i gospodin Jehuda Bauer, koji su najveći, najpriznatiji živi eksperti na temu genocida i holokausta. Je li i njih treba da bude sramota ili ne? Dakle, ako mislite, poštovani građani Republike Srbije, da se ovi ljudi bore za interes Republike Srbije. E onda vi poslušajte kakve odluke oni donose, pa donosite takve odluke. Ali ako mislite da se ovi ljudi ne bore za interese Srbije, onda slušajte za šta će oni da glasaju, pa glasajte suprotno tome i to je čitava moja teorija - istakla je Brnabić.