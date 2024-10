PROFESOR STEVANOVIĆ: Problem sa Rio Tintom je nastao 2006. i 2011. godine, kada je bivša vlast promenila zakone (VIDEO)

PROFESOR Rudarsko-geološkog fakulteta Zoran Stevanović ističe da je problem sa Rio Tintom nastao 2006. i 2011. godine, kada je bivša vlast promenila zakone.

- Ministarka rudarstva i poslanici (vlasti su u pravu), problem je nastao još 2006. izmenama Zakona o rudarstvu, pa onda nesrećnim povezivanjem Zakona o geologiji i o rudarstvu koji je stupio na snagu 2011. i posle 50 godina povezalo dve različite struke - geologiju kao oblast istraživanja i rudarstvo kao oblast eksploatacije mineralnih sirovina i na taj način uveo geologiju u servis rudarstva. Još tada je 2011. geološki odsek fakulteta jednoglasno uputio dopis Rektoratu a Rektorat to podržao, da se vrate zakoni pre toga! E sad, sve ono što se dešavalo od 2011. i ono o čemu se priča da je Rio Tintu neminovno moralo da se dozvoli (eksploatacija), to smo pokušali da popravimo ali tek od 2012. to radimo mnogo efektivnije - izjavio je Stevanović.

PROF. STEVANOVIĆ: PROBLEM SA RIO TINTOM JE NASTAO 2006. I 2011. KADA JE BIVŠA VLAST PROMENILA ZAKONE!



Zoran Stevanović - profesor Rudarsko-geološkog fakulteta:



