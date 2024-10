VUČIĆ ODGOVORIO NA OTROVNE STRELICE IZ CRNE GORE: Nek škaljarci i kavčanini rade ovde, gde su nastali

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ponosan kao državljanin Srbije.

Foto: Printskrin

- Što se državljanstava tiče, nemam pojima o čemu pričate. Mislim da je državljanstvo Srbije, tako jedna veličanstvena stvar i tako jedna lepa stvar. I ponosan sam kao državljanin Srbije i ne treba mi nijedno drugo državljanstvo. Nekima smeta što Srbi iz regiona žele da imaju državljanstvo Srbije. Zašto im smeta to ne znam? Dogovorite se vi, al to je vaša unutrašnja stvar. To se dogovorite sami sa sobom, ne smeta vam ni američko, ni albansko državljanstvo, smeta vam samo srpsko državljanstvo. I opet nemam problem sa tim, a vi se zapitajte zašto je to tako. A što se tiče izbornog turizma, lep vam je turizam. Kažete pišu i u BiH o mešanju Srbije u izbore. Piše i na tarabi, pa se niko ne zaleće. To stalno govore u BiH, posebno za izbore u Srebrenici, pa svaki put ubedljivo izgube. Mnogo turista mi Srbi imamo, samo kod vas nema turista. Hoćete da vam kažem ko je došao iz Bruklina da glasa za nezavisnost. Iljma Prekazi, nikada nije videla Crnu Goru, a došla da glasa za nezavisnost. A smetaju vam Srbi sa srpskim državljanstvom. Jeste li mislili da ćete da me uplašite. Pa ja to trpim svaki dan, ja imam ceo NATO nad glavom, menjam im rezolucije, a mislite da se vas plašim - naglasio je on - rekao je Vučić.

Zamolio je Crnu Goru da šalje Srbija manje kavčana i škaljaraca.

- A što se tiče Svetozara Marovića, ja bih vas zamolio da nam šaljete manje ovih kavčana i škaljaraca, a mi ćemo lako da se dogovorimo oko svih pravnih procedura i oko svega drugog. Imali bismo oko 120 manje mrtvih u Beogradu da je manje bilo lakog biznisa, te vas molim da ubuduće malo uputite te ljude da im Beograd ne bude glavna destinacija njhovog delovanja, nek rade ovde, tamo gde su nastali.