VUČIĆ SE OBRATIO IZ TIVTA: Predsednik na samitu Procesa Brdo-Brioni (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se iz Tivta, gde učestvuje na samitu Procesa Brdo-Brioni.

Foto: Novosti

Obraćanje predsednika Vučića

- Zahvaljujem se predsedniku Crne Gore na gostoprimstvu ovde u Tivtu. Imao sam priliku da razgovaram sa svim gostima sa izuzetkom gospođe Osmani. Dodat je samo ovaj paragraf o BiH i podršci za poplavljena područja.

- Dakle, važna je saradnja u regionu za svakog od nas, važno je da razgovramo i kada smo saglasni i kada nismo. Ko će biti sledeći domaćin još nije utvrđeno, o tome će se utvrditi za mesec do dva.

Predsednik Vučić je odgovorio na sramnu izjavu Miroslava Aleksića da vladajuća vlast koči debatu o litijumu istakavši da o tome nije vredno ni da se komentariše.

- Da razgovarao sam sa gospodinom Milatovićem. On je kao domaćin zamolio da mu vratim uslugu za vreme kada je boravio u Beogradu kada sam mislio da je važno da budemo svi zajedno na okupu povodom Otvorenog Balkana, zato ću se ja bez obzira na svoju nameru da nekim političarima iz proščlosti poput Mila Đukanovića žestoko odgovorim, ostaviti ovoga puta u prošlosti pošto im je jedina municija kada imaju nešto da izgovore protiv Aleksandra Vučića jer se drugom politikom i ne bave. A to što je Srbija jedina tema i njen vožd, pod znacima navoda, a taj sam ja i to svakog bogovetnog dana već godinama, to govori o nedostatku spopstvenih tema, o tome kako neki misle da je to uvek dovoljan razlog napasti predsednika Srbije ili napasti Srbiju, a da prva i druga familija mogu da ostanu na vlasti.

- Šta je to Srbija učinila protiv CG? Da li je Srbija uzela 14% teritorije Crne Gore? Da li je glasala za to negde ili nekada? Koliko znam nije. Jer Srbija poštuje sve međunarodne pravne norme i sve rezoulijce i povelje UN - poštuje. Jer Crna Gora poštuje? Pa što ne poštujue rezuluciju 1244? Vi stalno nas optužujete za teritorijalne pretenzije što nas uopšte ne zanima. Sami ste doneli odluku da odete od nas 2006. godine, vaša slobodna volja. Jedino što nismo očekivali da ćete dve godine kasnije priznati nezavisno Kosovo. Da se okrenemo budućnosti? Hoćete to sutra da kažete Ukrajincia u Dubrovniku da se okrenu budućnosti? Šta ih briga za teritoriuju, kao što i Srbe treba da bude briga. Ali izgleda da ste se sremili da se do poslednjeg Ukrajinca i metka brani Ukrajina, a zato Srbiji može da se uzima teritorija i sve drugo. I opet ste vi nešto ljuti na nas? Jer srpska mafija ubija u CG ili obrnuto? Kavači i Škaljari su sela odavde, a nisu beogradske mesne zajednice. Možete da vodite hajku protiv mene koliko hoćete, ali činjenice ne možete da zaustavite.

- Želim da vas obavestim pošto sam video oduševljenje u svim crnogorskim medijima posetom gospodina Milanovića Donjoj Lastvi i pripadnicima hrvatskog naroda i čestitam mu na tome. Da vas obavestim da ću uskoro posetiti Srbe na teritoriji Crne Gore sa oduševljenjem. Siguran sam da će te takvu radost podeliti sa oduševljenjem kao što ste i podelili posetu Zorana Mihajlovića njegovom narodu.

- Mi ćemo da nastavimo da gradimo dobre odnose ali nećemo da budemo džak za udaranje koji možete da mlatite kako stignete i da mislite da smo bezubi i nesposobni i da smo neko ko se uplašio vaših laži.

Vučić o pitanju da se Srbija meša u izbore u CG

- Ja nisam imao pojma ni ko učestvuje na tim izborima, toliko sam bio zauzet. Imam prijatelje to su Milan Knežević i Andrija Mandić koje poznajem decenijama. Čime smo se to umešali? Niko se u beogradskim medijima nije time bavio. Hoćete da vas podsetim kako su izgledali beogradski izbori na teritoriji CG. Svakog dana po deset prljavština u deset novina i deset televizija protiv mene i SNS. Svaki put kada kažete da se neko upliće u stvari to vi radite. Uopšte nas ne zanimaju lokalni izbori u CG. Ja sam samo u jednom trenutku ukazao na mržnju koju neki politički činioci iskazuju prema Republiici Srbiji i sprskom narodu i ništa nisam slagao. Ti koji mrze Srbiju i koji se diče i kojima je jedina politika da mrze Srbiju mnogo više govore o sebi a ne o Srbiji i srpskom narodu. Što se mene tiče mi ćemo uvek biti podrška srpskom narodu, nikaa nećemo rušiti CG. Uvek ćemo je poštovati i voleti i sve njene građane ali nećemo nikada dopustiti da se neko iživljava nad Srbijom zato što je pomislio da je to moguće jer su Srbi najlakša meta. Neko mi je to rekao nedavno, mislim Dmitrij Kuleba, kaže da su Srbi najlakša meta. To udariš i odmah te zovu iz Američke ambasade ta te pohvale, e svaka ti čast kako si im rekao. Pa onda iz one druge, e svaka ti čast kako si im rekao.

-Ja se ponosim tim što smo slobodna i nezavisna država kojoj ne šalju mejl iz Brisela kako će da glasa i kako će i da li će da se pridružuje nečemu. Mi smo zemlja koja samostalno donosi odluke i tako će biti u budućnosti.

Predsednik Vučić je odgovorio novinarki na sramnu izjavu da se Srbija meša u crnogorske izbore i da pritom i preti tako što joj je objasnio da sve što zna o izborima u CG jeste iz njihovih novina.

- Tako sam pročitao na celoj strani ili dve tekst protiv sebe kao i svaki dan uz još mnogo laži. O tome kako nam je nastajala partija, ko ju je finansirao itd. Jer vas je bar malo stid? Kako vi znate ko je finansirao SNS? Jel to kao što ste i znali i za Beograd na vodi? Šta ne smem da kažem da se ne zna ko će da formira vlast? To vam piše u svkaom naslovu. Mnogo volim Crnu Goru, samo ne razumem one kojima je Srbija jedina meta i jedina tema. A nije mešanje što ste svaki dan lobirali za naše protivnike na beogradskim izborima. A ja nijednog nisam pozvao da glasa, čak ni moje prijatelje. Ako se neko o nekoga ogrešio to je onda obrnuto. A Srbija se svakako nije ogrešila o Crnu Goru i nikada nije ništa protiv nje učinila ni strateški ni taktički.

O državljanstvima

- Nemam pojma o čemu pričate. Ja mislim da je državljanstvo Srbije tako jedna lepa stvar. Ponosan sam kao državljanin Srbije i ne treba mi ni jedno drugo državljanstvo. Da li je Srbima potrbno i da li bi Srbi iz regiona voleli da imaju, verovatno bi. Nekima smeta to, zašto, ne znam, to je vaša unutrašnja stvar. Ne smeta vama ni američko, ni albansko ni hrvatsko samo srpsko. Zapitajte se zašto je to tako.

O izbornom turizmu

- Ovde je veoma lep turizam i lepo vam izgleda. I u Beogradu su govorili da je krađa pa smo izašli na nove izbore, pa su svi izašli i izgubili sa još većom razlikom. I u BiH svaki put to kažu, posebno za Srebrenicu i svaki put sve ubedljivije izgube. Ovog puta su izgubili sa 4 prema 1 ili 5 prema 1, prošli put je bilo 2 prema 1 ili 3 prema 1. I svaki put sve ubedljivije. Mnogo turista mi Srbi imamo. Samo kod vas nema turista. Hoćete da kažem ko vam je iz Bruklina došao ovde da glasa za nezavisnot Crne Gore. Ilma Prekazi Puljmani, nikad nije videla Crnu Goru, dobila državljanstvo i došla ovde da glasa za nezavisnost CG. Plaćali avione da dođu iz Bruklina u Crnu Goru, a smetaju vam Srbiji koj žele da imaju srpsko državljanstvo.

O Svetozaru Maroviću

- Što se tiče Svetozara Marovića ja bih vas zamoli da nam manje šaljete ovih kavčana i škaljara. Imali bismo negde oko 120 mrtvih manje u Beogradu da je manje bilo narko biznisa. Te vas molim da malo uputite te ljude da im Beograd ne bude glavna destinacija njihovog delovanja, neka rade ovde tamo gde su nastali dokle im vi dozvolite, samo nemojte da idu u Beograd.

O KiM

- Hvala vam što ste ovo uradili, da niste, mnogi bi posumnjali u moje reči. Ovako su se svi uverili koliko sam upravu. Ne postoji nikakva Republika Kosovo. Ne postoji po međunarodnom javnom pravu, ne postoji po povelji UN, ne postoji po Rezoluciji 1244. Ne smeta mi što se vi radujete i želite namerno da proivocirate govoreći Republika Kosovo. Zamislite da ja vama govorim o Republici Gusinj, ili Republici Pljevlja ilio bilo šta drugo. Neću, niti to postoji. Kosovo je deo teritorije Republike Srbije. Ustanovili smo da ne podržavate Rezoluciju 1244, da ne podržavate Povelju UN, ustanovili smo da podržavate cepanje teritorije Republike Srbije i da podržavate sesecionističke pokrete na teritoriji Republike Srbije. To je prvo što smo ustanovili. Neće biti promene stava.

Što se tiče ličnih karata, predsendik Vučić je istakao da je Srbija uvek bila za protok robe i kapitala, ljudi usluga i svega drugoga.

Predsednik je takođe istakao da je Srbija neutralna zemlja i da nismo jaki kao Crna Gora koju čuva NATO već da mi sami sebe čuvamo. Takođe je istako da mi ništa ne izvozimo ni u Rusiju ni u Ukrjainu.

- Ima i na Ruskoj strani naše municije kao što ima i na Ukrajinskoj, ima i u Sudanu, Siriji i Izraelu. Ima na svakom mestu gde se ratovi vode. Mi smo zemlja koji proizvodi mnogo municije. Mi uvek izvozimo takozvanim dozvoljenim med juzerima. Nekada su to SAD, nekada Češka, Španija, nekada je to neka četvrta, peta zemlja. Da li će to posle oni da daju deo svoje municije to je njihova stvar, a ne naša.

Domaćin samita Brdo-Brioni procesa je crnogorski predsednik Jakov Milatović, a plenarna sednica je počela jutros u zgradi Zbirke pomorskog nasleđa Porto Montenegra.

Na sednici se razgovara o pitanjima unapređenja saradnje zemalja Zapadnog Balkana sa zemljama članicama Evropske unije.