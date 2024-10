SKUPŠTINA ZAVRŠILA DANAŠNJU SEDNICU: Litijum bio jedina tačka dnevnog reda

SKUPŠTINA Srbije završila je današnju sednicu, nastavak rada poslanika nastavlja se sutra od 10 časova.

Završena današnja sednica Skupštine, nastavak sutra u 10 časova

Ana Brnabić ponovila da Srebrenica nije genocid, pa podsetila na neistinite reči opozicije

- Samo da ponovim: Srebrenica nije genocid! A sada nastavljam dalje, kažu mi da nisu oni ti koji iznose neistine, nego mi iznosimo neistine - e sada poštovani građani Republike Srbije da vam kažem ovako, predlog zakona koji su podneli, ne postoji rečenica koja nije neistinita, ne postoji, ni jedna jedina. Evo sad ćemo da vidimo: sumporna kiselina se tretira na 250 stepeni Celzijusovih-neistina...

Grbović rekao da je u Srebrenici bio ''genocid'' Brnabić mu odgovorila: Ne, u Srebrenici nije bio genocid!

- Čovek je potvrdio svaku reč koju sam rekla u replici, dakle čovek je u Narodnoj Skupštini rekao da je u Srebrenici počinjen genocid: Ne nije bio genocid! Ne,u Srebrenici nije bio genocid i to sam rekla ja, ali takođe su to rekli i gospodin Efraim Zurof i gospodin Jehuda Bauer, koji su najveći, najpriznatiji živi eksperti na temu genocida i holokausta, jel i njih treba da bude sramota ili ne!?

Ana Brnabić odgovorila opoziciji:

- Ako iko od građana Republike Srbije misli da je interes Srbije interes ove poslaničke grupe, onda ja tu nemam šta da dodam - dakle, meni je najbolji pokazatelj, da ukoliko su oni protiv ovog, odnosno ukoliko će oni da glasaju za ovaj predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, a glasaće za taj zakon, da je taj zakon suprotan interesima Reublike Srbije i našeg naroda. Ne bih imala šta da dodam, hvala vam.

Milenko Jovanov podsetio Grbovića o čemu treba da priča

- Na dnevnom redu je zakon koji su oni predložili i koji je i on potpisao, ja znam da je taj zakon katastrofalan i da o tome nema šta da se kaže, ali mora da priča o njemu jer je on na dnevnom redu. Mi smo imali sednicu o Deklaraciji, pričali su o litijumu, mi smo imali sednicu o rebalansu, pričali su o litijumu, sad' kad su dobili sednicu o litijumu, on priča o svemu i svačemu.

Nakon pauze poslanici nastavili rad

- PAUZA-

Jovanov o napadima na Đedović Hadanović

- Pošto smo u Skupštini, a ne na ovoj S i N1, molim vas da primenjujete mere poslovničke i da izričete opomene onima koji ovo rade i ne dozvoljavaju ministarki da odgovori na sve ono na šta treba da odgovori, da na jedne kvazi argumente sa Facebooka, Trećeg oka, zone Sumraka i sl. glasila suprotstavi konkretne naučne argumente iz zakonskih tekstova i svih drugih akata koji u ovoj zemlji važe. Ali sa druge strane, ako je to nemoguće, onda neka očekuju da malo drugačije izgleda kada sto poslanika viče dok oni govore. Da to malo drugačije deluje nego kada njih 20, koliko ih trenutno ima u klupama, dobacuju bilo kome. Pa ako će tako Skupština da izgleda, onda će tako Skupština da izgleda, neće se čuti ništa, a onda neka građani razmišljaju zašto su doveli do takve raspodele- rekao je Jovanov na kraju svog obraćanja uoči pauze.

Đedović Handanović o projektima u EU

Ministarka Đedović Handanović rekla je da će osvrnuti na nekoliko neistina koje su iznete tokom izlaganja.

- Dakle, eksploatacija litijuma je već u toku ili je u planu u preko 20 projekata širom Evrope. AMG litijum je prošlog meseca otvorio rafineriju litijuma nedaleko od Lajpciga. Najveće postrojenje za preradu litijuma biće u industrijskoj zoni u Frankfurtu, na 15 kilometara od centra grada. U gradu Kokola u Finskoj se otvara najveći rudnik litijuma u Evropi. Taj rudnik se otvara početkom 2025. godine, u zemlji koja ima najstrožije kriterijume i zakone u oblasti životne sredine - kazala je ona.

Ističe da se projekat Jadar tek razmatra, i da zbog dezinformacija opozicije kasnimo za celom Evropom.

- Projekat u Austriji je u zoni Natura 2000 u Alpima. Ko god poznaje zakone i propise EU zna šta to znači. I Francuska razvija svoj projekat neposredno uz zonu Natura 2000, a ko želi da zna šta je to može da se raspita. To znači da postoje tehnologije da se sve bezbedno rafiniše. Da ne postoji ne bi sigurno najrazvijenije zemlje radile ubrzano na tome - kazala je ministarka.

Ministarka Đedovića Handanović je rekla da se u skupštini priča o zabrani nečega što se još nije desilo.

- Ali jedno je sigurno, vi biste to prvi eksploatisali da ste imali mogućnost. Obmanjujete netačnim informacijama i podacima ovaj dom i građane Srbije. I dalje ne možete da se suzdržite a da ne dobacujete. To govori o vašem odnosu prema građanima Srbije - naglasila je ona.

Natura 2000 je međunarodna ekološka mreža zaštićenih područja na teritoriji Evropske unije.

To je najveća koordinirana mreža područja očuvanja prirode u svetu.

Ova mreža zaštićenih prirodnih područja je okosnica politike EU za očuvanje biološke raznovrsnosti.

Nastavlja se obraćanje poslanika

Jelena Pavlović, poslanica sa liste Mi - Snaga naroda, rekla je da je prva obaveza da se donesu plan razvoja i prostorni plan Srbije, što treba biti preduslov za otvaranje rudnika i drugih velikih projekata.

Ona je rekla i da bilo koja kompanija može da uđe svakom građaninu u kuću ili dvorište kako bi istraživala, na šta ju je upozorila Ana Brnabić da je u pitanju neistina i dizanje panike.

Đedović Handanović : "Projekta neće biti ako se studijama dokaže da će Jadar postati pustinja"

- O čemu mi ovde pričamo o zaštiti vode i zemlje, ili o ljudima koji su pregovarali sa kompanijom, što se vidi u javno dostupnim dokumentima. Nisam iznela nijedan tajni ili privatni dokument, niko je bilo ko demantovao te dokumente - rekla je ona.

Kaže da nikoga nije targetirala, i da su ti ljudi svoja imanja dobrovoljno prodali.

- Svi mogu da se obrate, zato je Vlada i napravila kol centar, ko god ima bilo koje pitanje o projektu. Išli smo u direktnu komunikaciju sa građanima, i svi su mogli da dođu. Spremni smo da odgovorimo na sva pitanje. Ne izvlačite iz konteksta da se ovde neko ne brine za građane, rezultati izbora to i govore - kazala je Đedović Handanović.

Ona je jasno poručila da projekta neće biti ako se studijama dokaže da će dolina Jadra postati pustinja nakon eksploatacije litijuma, kao što tvrde opozicioni poslanici.

Dodaje da je jedini cilj ovde da se pravi politički spektakl, i još jednom apelovala na poslanike da ne govore neistine o raseljavanju.

- Dakle, nema raseljavanja! Projekat utiče na 52 domaćinstva, od kojih je 51 prodato Rio Tintu. Ova domaćinstva su već raseljena. Da ste slušali Utisak nedelje, gde je gostovao dekan RGF Aleksandar Cvjetić, čovek je izneo tačne podatke. Pogledajte pa ćete se uveriti. A za to što ceo Rudarsko-geološki fakultet optužujete za korupciju, kako vas nije sramota - zapitala je ministarka.

Rekla je i da se Aleksandar Jovanović Ćuta lično 18. maja 2016. godine obratio ministarstvu kako bi izgradio MHE u selu Temska.

- Kako vas nije sramota, ja pričam o licemerju. O tome treba da pričamo, i to građani treba da čuju. Ako je bilo koji javno dostupan podatak pogrešan, izvolite, pa neka ljudi demantuju - kazala je ona.

O "eksperimentalnim dozvolama za eksperiment", koju su pominjali poslanici opozicije, ona je rekla da to ne postoji.

- Samo pokažite dozvolu, pričaćemo samo o argumentovanim stvarima. Ja sam juče pokazala sve dozvole - kazala je ministarka.

Ona je pokazala i grafikon na kom se vidi da je prosečna zarada u Boru, nakon otvaranja rudnika, čak tri puta veća.

- Toliko o podacima. Zarade u samom rudniku su prosečne oko 144.000, značajno više iznad republičkog proseka. Budžet samog grada je povećan čak 10 puta. Toliko o pustoši o kojoj vi govorite stalno. Građani to dobro znaju, i zato to pokazuju na izborima - rekla je Dubravka Đedović Handanović, na šta su usledili povici predstavnika opozicije.

- Nikome nisam nijednom dobacila juče, a slušala sam sve. A svaki put kada ja uzmem reč, neko dobacuje. To samo pokazuje vašu kulturu i vaš odnos prema Skupštini, građanima i državnim organima - naglasila je ona.

Brnabić nije mogla da izdrži, odgovorila Nestorović, ubacuje se Ćuta Jovanović

- Ja vas molim da ne pričate neistine. Ja ne mogu jednostavno... Kakva litijumska alijansa? Dajte evo sada, evo dajte svima nama pokažite gde postoji ta litijumska alijansa. Ko je organizovao i osnovao tu litijumsku alijansu, pa ću se ja vama izviniti. Ali ako ne postoji litijumska alijansa, onda vi pred svim građanima Republike Srbije da kažete da govorite neistinu. Evo, ne lažite, nego samo govorite neistinu. Hajde nemojte, molim vas, pa dajte poštovanje prema ovom domu. Litijumska alijansa. Vi stvarno ljudi ne znate više šta pričate - rekla je Brnabić i dodala da želi da " svi građani Republike Srbije čuju nakon 30 sekundi da ne postoji Litijumska alijansa.

- Eto, tako izgleda čitava ova debata u parlamentu. Evo sad nastavite dalje, da čujemo opet kako je pod znacima navoda. - rekla je Brnabić i tom trenutku je krenuo Aleksandar Jovanović Ćuta krenuo da dobacuje gde je šokirano Brnabić upitala da li joj on to preti, dok je Ćuta nastavio da vreća i obraća se "na ti" predsednici Skupštine.

Na odgovor Brnabić Nestorvić je objasnila da je mislila na konferenciju o održivosti u Hamburgu, tj. globalnu alijansu za baterije, i priznala da je rekla žargonski naziv.

Đedović Hadanović: Nije bilo ekspropriacije, ekspropriacija se nije desila

Dubravka Đedović Hadanović prokomentarisala je izjave poslanika opozicije o "eskpropriaciji" i ako su meštani svojvoljno odlučili da prodaju svoje zemljište Rio Tintu.

- Kako možemo da verujemo principima nekoga ko osuđuje sopstvenog oca? Kaže, osuđuje oca. To uopšte ne može ni da se pojasni, ni da se objasni, ni da se ispriča. Ja želim da još jednom ponovim. Nije bilo ekspropriacije, ekspropriacija se nije desila. Nije država odlučila da ta zemlja bude predmet ekspropriacije pa da ljudi moraju da uđu u pregovore za prodaju svoje imovine. To su oni lično, dobrovoljno, odgovorno svojim odlukama odlučili, stavili svoje potpise, uzeli novčana sredstva. Ja samo o tome pričam - rekla je Đedović Hadanović. .

Đedović Hadanović: Govorimo o licemerstvu

-Ja prvo moram da se obratim građanima Republike Srbije, dragi i uvaženi građani Republike Srbije, uporno ovde slušamo od predstavnika opozicije da vlada ne brine o njima, da je vlada protiv meštana i da su oni ugroženi. Moram da ponovim da je vladajuća stranka na postojećim parlamentarnim izborima u Loznici dobila 55% podrške. Znači, pod broj 1 nemojte da govorite neistine, jer da neko ne brine o tim ljudima ne bi bilo tolike podrške koja je jasna, nedvosmislena i dokumentovana. Ako se projekat Jadar realizuje, i to želim da podvučem, plate i budžeti će u ovim mestima višestruko skočiti, otvorit će se na hiljade radnih mesta od visoko kvalifikovanih do srednje kvalifikovanih, pa i do niže kvalifikovanih radnih mesta. Ako se bavi poljoprivredom, moći će nesmetano da nastavi da to radi, moći će nesmetano da uzgaja kukuruz, moći će nesmetano da proizvodi mleko, moći će nesmetano da gaji pčele.. - odgovorila je opoziciji.

Ministarka Dubravka Đedović Handanović se osvrnula na zabrinutost određenog dela opozicije o meštanima u Gornjoj Nedeljici.

-Moram da zaista se osvrnem i na to, odnosno na zabrinutost određenog dela opozicije o meštanima Gornjih Nedeljica. Pa evo koliko se brinu. Evo, samo pogledajte ove plave grafikone i ove crvene grafikone, gde tačno vidite koliko je manji broj dece pre svega u ovom kraju. Pričamo o osnovnoj školi Mika Mitrović u Brezijaku, pošto nema osnovne škole ni u Gornjim ni u Doljim Nedeljicama, nažalost. Broj dece je smanjen za skoro tri puta i to pričamo u poslednjih nekoliko desetina godina. Znači da ljudi jednostavno odlaze. Koliko su se neki prethodni brinuli da ljudi ostaju, govori samo podatak da je 2005. zatvorena fabrika viskoze i ukinuto 10.000 radnih mesta. Pa nije ni čudo što ljudi odlaze, ali vi pošto se brinete o tim ljudima, ja želim zaista da pre svega još jednom kažem svima njima da ništa nisam uvredljivo rekla ni o jednom čoveku koji zaista ima iskrene namere i zabrinutost u vezi razvoja ovog projekta. Rekla sam pre svega i iznela podatke koji se tiču određenih transakcija koje su javne, onih ljudi koji su dobrovoljno omogućili razvoj projekta time što su prodavali svoje imanje i znamo da su na osnovu toga i dobili finansijsku kompenzaciju- rekla je ona.

Obratila se Brnabić

- Osim što lažete i širite paniku, u Valjevu, i u Vranju, i u Jagodini lažete. Niko tamo ne istražuje litijum. Tamo nema rudnika, niti će ih biti. Dakle, ako nemate dovoljno argumenata da branite vaš taj besmisleni zakon, nemojte da koristite laži još jednom, zato što ćemo odgovoriti. Pod dva, kada kažete da ja branim projekat, ja branim zakone Republike Srbije, Ustav Republike Srbije, branim vladavinu prava, a vi pogledajte zakon o energetici. Evo upoznaću vas, u članu 103 zakona o energetici stoji sasvim jasno kada neko može da dobije pravo na eksploataciju. Pravo na eksploataciju može da dobije između ostalih 11 dokumenata koje moraju da daju nadležnom ministarstvu i državi Srbiji studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. E to ja branim. Studiju. Dajte ljudi da vidimo tu studiju. Iako ste vi u pravu, iako ta studija kaže da ima negativan uticaj, e onda nema tog projekta. Ali ono što vi radite kao lobisti Rio Tinta je da vi hoćete Rio Tintu bez studije da stavite novac u džep ovih građana i da ih onda dovedete ponovo kada vi dođete na vlast. E to je ono što vi hoćete da uradite. Hvala. - rekla je Brnabić.

Jovanov: "Vi tražite kopanje litijuma, ali ne u ovom trenutku, nego kad dođete na vlast"

- Dakle, osmog juna 21. Citiram, ono što je Vučić u pravu, projekat Rio Tinto, mini hidrocentrale, to su nasleđeni projekti i to je problem opozicije, jer su s porazom sa Rio Tintom napravili predstavnici bivše vlasti, reke u cevi su krenuli da guraju predstavnici bivše vlasti. Ovo nisam rekao ja, nego on. Na televiziji! Koja je ovo? Nova S. Ajmo dalje. Sada ću ja njemu da odgovorim kako je on pokušavao mini hidrocentralu. - rekao je Jovanov.

Poslanik Jovanov je takođe naglasio da ne želi da priča o ljudima koji nisu prisutni, pa će preskočiti da više govori o "jednom gospodinu" koji je tada tražio hidrocentrale i spomenuo škole u tom delu.

- Takođe, kaže, škola, tamo ima puno dece, ajde da vidimo kako tu stvari stoje, ne postoji škola u Gornjim Nedeljicama, čak neizvojeno odeljenje ne postoji, jer je toliko malo dece, postoji u Brezijaku škola i tamo idu deca iz Gornjih i Donjih Nedeljica, 2009. godina u tu školu bilo upisano ukupno 384 dece, a sad, 2009. a sad je 216, ili iz Gornjih i Donjih Nedeljica 29. Zašto? Pa zato što ljudi odlaze, jer nema posla, zato što ne mogu da ostanu tu, i to je to, i to je istina, ali on kaže kako ima puno dece, opet laž, idemo dalje. - rekao je on.

- Kaže, šta ćemo mi da radimo kad se opet odluči da neće biti eksploatacija? Pa ništa, mi ni nismo za eksploataciju, mi nemamo stav dok struka ne kaže stav, a vi niste struka, i to shvatite. Vi niste struka. Kada struka bude rekla da to ne može, mi ćemo reći u redu. A ako struka kaže da može, mi ćemo opet reći da u redu. Tako da čekamo taj stav, i najzad. Ako ste toliko protiv zabrane, i koliko ste toliko protiv litijuma, i za zabranu, zašto niste tražili trajnu zabranu? Tako je. Vi ste tražili zabranu dok se zakon ne promeni. Dok mi ne dođemo na vlast. E to je vaša politika, i nemojte da obmanjujete građane. Vi tražite kopanje litijuma, ali ne u ovom trenutku, nego kad dođete na vlast. To je vaša politika. - odgovorio je opoziciji.

Jovanov : Opozicija po svaku cenu želi da sakrije da su najekstremniji lažni ekolozi prodavali zemlju Rio Tintu!

Šef poslanika SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov izjavio je da narodni predstavnici u parlamentu “nisu dužni da slušaju melodrame” o odnosu oca i sina, jednog od najekstremnijih lažnih ekologa, koji su prodavali svoju zemlju Rio Tintu, a koje u raspravi prenose poslanici opozicije.

Jovanov je tako reagovao nakon izlaganja poslanice opozicije Danijele Nestorović koja je čitala dugo pismo aktiviste Nebojše Petkovića u kome se pominje njegov odnos sa sopstvenim ocem I priča o tome kako je otac prodao zemljište Rio Tintu, a sin mu navodno zamerio.

- Nestorović nam je čitala porodičnu dramu o odnosu oca i sina, gde je otac prodao a sin ga se odrekao jer je otac prodao a nije dao njemu da proda. Mi nismo dužni da slušamo ove melodrame - istakao je šef poslaničkog kluba SNS.

On je naglasio da je u stvari suština u tome da su “najekstrimniji aktivisti prodavali ili pokušavali da prodaju svoju zemlju Rio Tintu, a opozicija to pokušava da sakrije”.

Starčević: Džaba je predlagač juče pokušao da minimalizuje ekonomske efekte

Poslanik Jedinstvene Srbije, Života Starčević izjavio je da će Država Srbije rukovoditi najboljim intersima države i građana i citirao predsednika da imamo još najmanje godinu dana kako bi se utvrdila bezbednost eventualne eksploatacije litijuma.

- Znači, mi u ovu raspravu ulazimo bez ikakvih predubeđenja, što ne može da se kaže za predlagača. I hteo bih tu, juče je ministarka rekla da se nakon 20 godina istraživanja jedina lokacija gde bi se eksploatisovao jadarit, odnosno litijum, jeste ta lokacija oko Jadra, a da ostale lokacije koje je opozicija nabrajala nisu u opticaju, pa samim tim pomenula i Jagodinu iz koje ja dolazim. Projekat JADRA se mora sagledati iz ugla ekonomije. Kao što rekoh, uticaj na zdravlje i na životnu sredinu presudiće da li će se litijum uopšte kopati ili ne. Ali pored toga treba posmatrati ovu temu iz ekonomskog ugla, odnosno sa ekonomskog aspekta. Planirana je investicija od 2,55 milijardi, 3,5 hiljade novih radnih mesta, 1,9 milijardi dobiti ili 3 procenta bruto domaćeg proizvoda godišnje samo od rudarenja i dobijanja litijuma. Ali to nije sve. Treba uzeti u razmatranje i privlačenje brojnih drugih investicija, poput proizvodnje baterija, baterija za električna vozila, pa i samih proizvođača električnih vozila, što bi dovelo do stvaranja i otvaranja novih 20 hiljada radnih mesta. Ukupan efekat bi u tom slučaju povećao na 11,4 milijarde evra godišnje ili nešto manje od 16 procenata bruto domaćeg proizvoda. Da li treba apriori odbaciti takve efekte kao što to čine ovi naši neoludisti, a objasniću zašto neoludisti. Naravno da ne. Ako bi sve bilo bezbedno po zdravlje ljudi i po životnu sredinu, samo bi krajnje neodgovorni ljudi mogli da odbace priliku koja se dešava samo jednom i nikada više. Džaba je predlagač juče pokušao da minimalizuje ekonomske efekte. - rekao je on.

Mrdić o opoziciji: "Mi, predvođeni Aleksandrom Vučićem, gradimo, oni ruše"

- Monstruozne pretnje mogu samo da plasiraju bolesni umovi, i zato i pozivam nadležne institucije da vidimo šta će konkretno da preduzmu po tom pitanju. Isto pitanje se odnosi i na tužilaštvo, i isto pitanje se odnosi i da vidimo i reakciju zaštitnika građana i poverenika za ravnopravnost. Jer smatram da zaslužujemo kao narodni poslanici, kao građani Srbije, da dobijemo odgovore na ta pitanja. I ovo što se dešava danas, uvažena predsednice i uvažene kolege, samo pokazuje kakvi su oni junaci. Njima ništa nije sveto, kakav razvoj Srbije, oni se bore protiv razvoja Srbije, oni se bore protiv Srbije, zato im i smeta Aleksandar Vučić. A svi mi smo najranjiviji na članove svoje porodice i zato i prete i deci predsednika Republike i bratu i roditeljima. To su oni, a nisam primetio da je neko iz opozicije osudio te pretnje u medijima. Primetio sam da su to osudili moje kolege iz Srpske napredne stranke, vi kao predsednica i premijer Miloš Vučević. Ali ne samo da nisam primetio da su oni osudili, primetio sam da oni to podržavaju po društvenim mrežama, a isto sam tako primetio da njihovi poslanici prete. A znate kome najviše vole da prete? Vole da prete narodnim poslanicama. To su ti junaci, prete ženama, iživljavaju se nad ženama, prete vama, prete mojim koleginicama. A kad ih sretnete po hodnicima, znate šta rade kada sretnu grupu poslanika Srpske napredne stranke? Izvinite da vas pitam, da li znate koliko ima sati? Eto, to su ti junaci. To su ti junaci iz redova opozicije. - rekao je Uglješa Mrdić, poslanik SNS-a.

Parandilović vređa vlast, Brnabić odgovorila

Miloš Parandilović, poslanik Narodog pokreta Srbije optužio vlast da su belosvetska mafija, da podvodi Srbiju i da slobodno predsednica Brnabić može da izriče opomene dokle god hoće nakon što je Brnabić opomenula Parandilovića da bude pristojan.

- Samo da kažem građanima Republike Srbije. Ovo je vreme za postavljanje pitanja članovima vlade. Nijedno jedino pitanje nismo čuli. Čuli smo jedno klasnično divljanje jednog nevaspitanog čoveka. Što se tiče opomena, one idu u dobrotvorne svrhe, tako da još jednom eto makar neke vajde od vašeg bistvovanja u Skupštini. - rekla je Brnabić na kraju Parandilovićevog izlaganja.

Na sednici prisustvuje 155 poslanika

- Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 155 narodnih poslanika. Hvala vam još jednom što ste obezbedili uslove za rad. Hvala narodnim poslanicima.- započela je Brnabić.

- POČINjE ZASEDANjE SKUŠTINE -

Skupština Srbija danas u 10 časova nastavlja juče započetu sednicu a jedina tačka dnevnog reda biće Predlog zakona o Izmenama zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Ovaj predlog podnelo je 86 poslanika opozicionih stranaka a njime se traži zabrana istraživanja i eksploatacije bora i litijuma. Jučerašnje zasedanje prekinuto je odmah nakon intoniranja himne, jer nije bilo kvoruma pa je nastavljeno nakon sat vremena pošto je predsednica Skupštine Ana Brnabić zamolila poslanike Srpske napredne stranke da se registruju i obezbede kvorum. Predlog zakona je obrazlagala poslanica Ekološkog ustanka Danijela Nestorović, obrazlaganje je trajalo skoro dva i po sata a osnovne poruke su glasile da bi projekat Jadar naneo veliku ekološku štetu a doneo malu ekonomsku korist Srbiji. Ispred Vlade Srbije poslanicima se obratila resorna ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović i navela da Vlada Srbije predlaže parlamentu da predlog ne prihvati. Istakla je da predlog sadrži niz neistina, da bi ekonomska korist od projekta Jadar bila velika pa se očekuje ukupan efekat na BDP od 11-12 milijardi evra ili preko 16 odsto BDP-a.