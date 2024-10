"DOBIĆE ODGOVOR KAKAV ZASLUŽUJU" Vučić pred put u Crnu Goru: Evo me dolazim i u lice ću im saopštiti sve što mislim (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se iz Hamburga, posle učešća na panelu "Pregovori o novoj alijansi - odgovoran i kružni lanac snabdevanja baterijama", a pred put u Crnu Goru, gde će u Tivtu učestvovati na Samitu lidera Brdo-Brioni procesa.

Foto: Printscreen

- Zadovoljan sam razgovorima, nastavićemo da radimo i važno mi je da smo i danas istakli da Srbija, ako budu garantovane sve mere ekološke zaštite, sigurnost zdravlja naših ljudi, ne očekuje da glavni ton priče bude na rudarenju, već na celokupnom vrednosnom lancu, što znači ogromnu prednost i ogromnu dobit za naše građane, što znači i fabriku katoda, fabriku baterija i fabriku električnih automobila - rekao je predsednik.

On je istakao da je za Srbiju važno da ulazi u globalne asocijacije.

- Ovo su bile dobre stvari, sada moramo za Tivat, tamo nas čekaju na sastanku Brdo-Brioni procesa, a onda će biti zanimljivo, jer vidim da je Srbija glavna tema svih napada u Crnoj Gori, opet je Srbija kriva, i manje-više ja, ali to je uobičajeno. Neki koji misle da mogu da se iživljavaju nad Srbijom svakodnevno, dobiće odgovor kakav zaslužuju, na licu mesta, ne bih to činio odavde, iz Hamburga. To ću uraditi baš tamo gde to najmanje očekuju, gde su mislili da ih se plašim te da neću smeti da dođem, evo me dolazim i u lice ću im saopštiti sve što mislim - kazao je Vučić.