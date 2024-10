MILOŠ ''FRANCUZ'' RASKRINKAN: Piper podsetio šta je Miloš Jovanović 2021. tvrdio za proteste protiv litijuma i pokret Save Manojlovića

JASNO je da je da opozicija u Srbiji demantuje samu sebe u političkom delanju, a ovog puta je bivši medijski koordinator Novog DSS-a do srži raskrinkao predsednika ove partije Miloša Jovanovića, u narodu poznatijeg kao ''Miloš Francuz''.

Uroš Piper, bivši medijski koordinator Novog DSS, na društvenoj mreži "Iks" podsetio je na izjavu Miloša Jovanovića, lidera Novog DSS, iz 2021. godine:

- Miloš Jovanović je ne tako davno (kraj 2021.godine) govorio da Zapad protiv Srbije vodi hibridni rat kroz proteste protiv litijuma! Govorio je da nije nebitno da li nemire finansira američka Rokfeler fondacija! Rekao je da je vlast SNS u pravu kada govori o hibridnom ratu protiv naše zemlje! Pominjao je i pokret Sava Manojlovića, naravno u negativnom smislu. Danas je u političkom savezu sa takvima! Kopernikanski obrt!

Naime, Jovanović je za RTV Sunce Aranđelovac 1. decembra 2021. godine kazao:

- Potpuno mi je jasno da u ovim nemirima ima malo Zapadne ruke. I malo Zapadnog mešanja, tehnologija... Niko ne može da me ubedi da jedna, po meni, do juče nepoznata organizacija Kreni-preokreni, kako se ono zvaše... Jedna manje-više anonimna organizacija izvede ljude na ulicu preko noći. Ne biva. Nije bitno da li finanisa Rokfeler i fondacija ili ne. Nije da nije bitno, ali ostavimo to po strani. Prosto, kad neko pomene hibridni rat, a to ovi iz vlasti pominju, nisam sklon da to tako lako odbacim.

